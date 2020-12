Champagne : vers un rapprochement de Nicolas Feuillatte et Castelneau

2021 sera peut-être l'année d'un rapprochement entre le Centre Vinicole-Champagne Nicolas Feuillatte et Champagne Castelneau. Dans un communiqué, l'un et l'autre annoncent qu'un processus a été engagé pour renforcer le tissu coopératif champenois. Les deux coopératives rassembleraient près de 6000 vignerons. Nicolas Feuillate représente actuellement 5000 vignerons, 72 coopératives et un peu plus de 11 millions de bouteilles vendues en 2019. Le Centre vinicole Nicolas Feuillatte qui a racheté l'an dernier la maison rémoise Henri Abelé. Champagne Castelneau regroupe 750 vignerons particuliers et 23 coopératives. Le processus de rapprochement dont on ignore encore les détails va devoir être négocié et surtout validé par les conseils d'administration, sans doute en juin 2021. Un rapprochement dans un contexte économique morose. L'année 2020 se termine sur une perspective de baisse de 25% des expéditions de champagne.