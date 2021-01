Champigny-sur-Veude : une restauratrice rouvre son établissement pour ne pas "sombrer"

Elle a décidé de dire non. Non à la fermeture de son restaurant lié aux contraintes sanitaires de la crise du covid. Claire-Lise Deront a donc décidé de rouvrir son restaurant La Bonne Dame de de Champigny-sur-Veude, le temps d'un service.

Claire-Lise Deront a beaucoup cogité avant de se lancer. "Je me suis dit qu'il fallait le faire, agir. Il y a une injustice quand on voit par exemple Miss France dans un supermarché avec 500 personnes agglutinées autour, alors que nous on ne peut pas ouvrir malgré toutes les mesures sanitaires que l'on a mis en place ", explique la gérante. C'est un moyen aussi pour elle et ses clients de retrouver de la légèreté, de sourire et de joie.

Une réouverture légale puisqu'elle se fera sous couvert d'un tournage. "C'est une façon de montrer les aberrations, de contourner les lois car les tournages sont autorisés. On va aussi en profiter pour en faire un film publicitaire pour promouvoir le restaurant", explique Claire-Lise Deront. La date, elle, reste encore secrète. L'heure et le jour sera communiqué aux clients qui auront réservé par mail.

Si la Bonne Dame y perd des plumes, ce sera triste. Mais le plus dur c'est de ne rien faire

Claire-Lise Deront n'a pas peur des conséquences. "Je n'ai rien à perdre. Mon restaurant est déjà fermé. Si la Bonne Dame y perd des plumes et doit fermer, je serai triste mais le plus dur est de ne rien faire et d'accepter ces consignes", raconte la restauratrice pour qui l'action est plus salvatrice que l'inaction. Claire-Lise Deront a peur simplement de "sombrer" si elle ne fait rien. "Tout cet argent que l'Etat a mis pour nous aidé, ces milliards alors que certains, malgré cela, ne s'en sortiront pas. J'ai l'impression qu'on a créé un problème alors que cet argent aurait pu être donné au monde médical"