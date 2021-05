Champions Cup : la préfecture de Haute-Garonne interdit la retransmission de la finale sur les terrasses

Le préfet de Haute-Garonne ne veut prendre aucun risque pour la finale de la Champions Cup qui opposera samedi Toulouse à La Rochelle. Étienne Guyot explique ce mardi dans un communiqué qu'il est "essentiel d'éviter tout rassemblement massif et incontrôlé susceptible de faire repartir à la hausse la circulation du virus."

Centre ville bouclé

Par conséquent, la préfecture de Haute-Garonne a décidé de prendre "une première série de mesures afin de limiter les attroupements et l’afflux massif de personnes sur les terrasses des bars et restaurants alors même qu’une jauge leur est imposée."

Ces mesures sont les suivantes :

interdiction de retransmission du match sur les terrasses des bars, restaurants et dans l’espace public. A priori cela ne concernera que les terrasses du centre-ville de Toulouse, "où le risque d'attroupement est le plus fort", nous dit la préfecture. Cela doit encore être précisé dans l'arrêté préfectoral qui n'est pas encore rédigé.

fermeture anticipée à 19h des terrasses des bars et restaurants du centre-ville de Toulouse (la partie de la ville délimitée par les boulevards) et interdiction de consommation et de vente d'alcool sur la voie publique ;

interdiction d’accès à l’espace central de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre.

"Pour que cet événement reste joyeux et sans risque, nous devons, chacune et chacun d’entre nous avoir un comportement responsable pour lutter contre la transmission du virus de la COVID-19" poursuit le préfet dans son communiqué. Il précise que toute ces mesures ont été prises "en concertation" avec l'Agence Régionale de Santé, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix, ou encore des représentants de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih).

Cependant, "le travail de coordination et de concertation sur la mise en œuvre de ce dispositif se poursuit" précise la préfecture, laissant penser que la porte reste ouverte pour accueillir des supporters dans le cadre d’événements contrôlés et organisés.

Un écran géant à Ernest Wallon ?

Selon nos informations, un écran géant pourrait être installé à Ernest Wallon, avec une jauge de 10.000 personnes. Des discussions avaient déjà eu lieu la semaine dernière, d'autres se tiennent en visio-conférence ce mardi soir sur ce sujet, notamment entre Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain et des supporters. La préfecture nous indique qui "rien n'est encore acté".

Le préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot sera l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi à 7H45.