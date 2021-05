Champions Cup : les terrasses des bars du centre de Toulouse pourront bien ouvrir jusqu'à 21h ce samedi

Saisi en référé par les cafetiers et les restaurateurs, le tribunal administratif de Toulouse a finalement suspendu en partie l'arrêté du préfet qui prévoyait la fermeture des terrasses entre 19 heures et 21 heures ce samedi, jour de la finale de la Coupe d'Europe de rugby.

C'est une bonne nouvelle pour les restaurateurs du centre-ville de Toulouse. Ils pourront bien ouvrir leurs terrasses ce samedi jusqu'au couvre-feu fixé à 21 heures. Le tribunal administratif a prononcé ce vendredi soir "la suspension partielle de l’arrêté préfectoral". C'est ce que souhaitaient le syndicat de cafetiers GNI (Groupe national des indépendants), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la Fédération des associations de commerçants et artisans de Toulouse.

Fermeture à 21 heures

Le juge des référés a décidé de suspendre l'arrêté du préfet sur le point concernant la fermeture des terrasses dès 19 heures. Une restriction prise cette semaine par le préfet de Haute-Garonne Etienne Guyot dans le but de limiter la propagation du virus du Covid alors que se déroulera au même moment la finale de la Champions Cup de rugby opposant Toulouse à La Rochelle.

Mais pour le tribunal administratif cette disposition "ne peut être regardée, comme justifiée par l’existence d’un risque caractérisé en termes de santé publique". Par conséquent, les établissements pourront fermer à 21 heures. En revanche, la retransmission du match reste interdite sur les terrasses des cafés et restaurants de l'hyper-centre de Toulouse. Tout comme l'accès au centre de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre.