Chamrousse veut construire une piscine chauffée par un "data center"

La mairie de Chamrousse lance un projet qui pourrait être une première française dans une station de montagne : elle envisage de faire chauffer son futur pôle de loisirs-piscine, par les calories dégagées par un "data center", une usine à serveurs informatiques, qui serait installé à proximité. Pour la municipalité c'est un moyen de récupérer une énergie qui serait par ailleurs perdue, et de donner un caractère vertueux à un équipement par ailleurs très énergivore. Selon les spécialistes appelés à valider le principe, un "data center" de 500m carrés apportera 50% du chauffage nécessaire. Le reste viendra sous forme de chaudière bois ou de pompes à chaleur. Des entreprises du secteur des serveurs en France sont d'ores et déjà intéressées parce qu'un tel équipement en altitude a aussi un sens en matière d'économie d'énergie utilisée au refroidissement.

Chamrousse ne peut pas (plus) se passer d'une piscine

Reste que l'intérêt écologique, ou au moins "développement durable" mis en avant ne se conçoit que si construire une piscine est bien nécessaire. "Oui" répond Brigitte Destane de Bernis, maire de Chamrousse, qui explique que c'est un projet "quatre saisons". "C'est un projet pour l'été parce que, vous le savez bien, tous les touristes cherchent à avoir un point d'eau. Il n'y en a pas sur la station aujourd'hui. Les gens qui viennent vont au lac Achard et nous, on aimerait bien faire baisser la pression sur nos zones naturelles sensibles en faisant en sorte qu'il y ait d'autres points d'eau dans la station que le lac Achard. Ce n'est pas un bon endroit pour aller se baigner ni mettre les pieds dans l'eau. Donc on a vraiment besoin de cet outil l'été. Et on en a besoin l'hiver, parce que vous savez aussi que les skieurs, skient de moins en moins longtemps, cherchent d'autres activités en complément, et puis tout le monde ne skie pas et tout le monde ne sait pas se promener en montagne." Chamrousse est une des rares station de ski en France qui n'ait pas de centre nautique. Un outil qui servira aussi à la population locale, aux scolaires etc... A côté le "pole de loisirs" comprendra également un bowling et un espace de jeux pour les enfants.

Un projet qu'il faut encore financer

Rien de pharaonique en l'état. Cet équipement, qui était une promesse de campagne de l'équipe municipale de Chamrousse lors de la dernière élection, a même le soutien de l'élue départementale écologiste du secteur Marie Questiaux, qui est d'ailleurs à l'origine de l'idée du "data center". Une réunion publique aura lieu courant mars pour présenter un peu mieux à la population un projet qui reste tout de même à dessiner, à localiser précisément sur la station et qui reste également... à financer ! Il faut au moins 20 millions d'euros, le "data center" lui est payé par le privé. Le souhait, l'espoir, de la municipalité en place est une réalisation avant la fin du mandat en 2026.