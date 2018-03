Adaptez-vous dès maintenant au changement climatique : c'est le message qu'ont souhaité faire passer aux responsables de stations ski, des chercheurs et des membres de Météo-France, réunis ce mercredi au CREF de Colmar. Il y aura moins de neige et des hivers plus courts : il faut réagir !

Colmar, France

Réagissez dès maintenant face au changement climatique ! C'est le message qu'ont voulu faire passer des chercheurs et des membres de Météo-France, aux responsables de station de ski des Vosges.

Une réunion qui a rassemblé près d'une centaine de personnes ce mercredi au CREF de Colmar.

Il y aura moins de neige en hiver dans les années à venir, inquiétudes dans 50 ou 60 ans dans les Vosges

Même si cette année, cela a été une bonne saison pour les stations de skis vosgiennes. Il faudra s'attendre à une baisse de l'enneigemment dans les années à venir. "Sous dix ans ou vingt ans, l'ennneigement va continuer à diminuer. Mais il y aura des hauts et des bas et on va pas s'en rendre forcément compte. Il y a en revanche de quoi s'inquiéter pour les générations futures et l'avenir du ski dans les Vosges pour les cinquante ou soixante années à venir", explique Bruno Vermont-Desroches, référent neige pour Météo-France, pour les Vosges.

Les responsables de Météo-France ont évoqué l'exemple du Markstein qui a diminué de moitié son enneigement entre les années 70 et les années 80.

Florence Rudolf met en garde les stations de ski : il y aura moins de neige à l'avenir Copier

La station de ski du Lac Blanc a fait le plein cette saison © Radio France - Guillaume Chhum

Aider les stations de ski à s'adapter en hiver

Pour qu'elles survivent à long terme, les stations de moyenne montagne doivent donc s'adapter. Cela passe par la diversification des activités en hiver, quand il n'y a pas de neige. Parmi les pistes évoquées : développer les activités d'escalade, de course en montagne ou encore du sport en intérieur. Beaucoup de stations ont investi dans les enneigeurs.

Cette mutation que l'on nous demande on l'a commencée, mais il faut un peu de temps à la mettre en oeuvre. L'hiver reste pour nous l'essentiel de l'activité, même si nous avec le Bike Parc (VTT), nous avons déjà des activités d'été," Patrice Perrin, le directeur commercial du Lac Blanc

Cette réunion d'information a été fructueuse. Les responsables de station de ski ont échangé avec les spécialistes de Météo-France, mais aussi avec l'association Clim'Ability, une structure qui étudie les évolutions climatiques. Tout ce petit monde pourra se retrouver pour mettre en application des mesures d'adaptation face au changement climatique.

L'enjeu est de taille, puisque les stations de ski dans les Vosges emploient chaque année de 3 à 3.500 personnes. Elles sont donc prévenues du changement climatique.