Changement de gaz et installation des compteurs Gazpar : les chantiers de GRDF avancent

Changement de gaz et nouveau compteur communiquant : ce sont les deux énormes chantiers en cours, dans la région, pour Grdf, le gestionnaire du réseau de gaz. Cela concerne un peu plus d’un million de foyers en Nord-Pas-de-Calais.

Le chantier de changement de gaz doit permettre l’arrivée d’un nouveau gaz, norvégien (gaz H) et non plus polonais, qui va produire plus d’énergie. Les Hauts-de-France était la seule région alimentée, jusqu’à présent en gaz polonais (gaz B), mais il s’épuise.

Il est donc nécessaire de modifier nos chaudières, d’ici 2029. C'est déjà le cas pour les 40.000 premiers clients raccordés, à Gravelines et Grande-Synthe notamment. Dans les deux-tiers des cas, les chaudières n’ont finalement pas eu besoin de réglages. Les changements complets de matériels sont des exceptions.

80.000 foyers raccordés en fin d'année

C'est plutôt une bonne surprise pour le gestionnaire du réseau. Philippe Lahet est directeur régional adjoint de Grdf : "Nous en sommes aujourd'hui à préparer la bascule du secteur de Dunkerque. Ainsi à la fin de l'année, nous aurons effectué le changement de gaz auprès de 80.000 foyers, dans la région Nord-Pas-de-Calais."

C'est la fin de notre phase pilote, avant d'attaquer une phase plus industrielle, plus lourde.

Il y a trois opérations distinctes à mener : d'abord un inventaire, pour vérifier l'adaptation de la combustion avec ce nouveau gaz, ensuite les réglages éventuels et enfin le moment de la bascule, qui devrait démarrer fin octobre, dans le secteur de Dunkerque.

Calais, Saint-Omer, Béthune et Boulogne

Cette année 2020 aura également permis d’établir l’état des lieux pour les secteurs de Calais et Saint-Omer qui basculeront l’année prochaine ; puis suivront Béthune et Boulogne, début 2022. De quoi fortement mobiliser les plombiers habituels des clients en plus de prestataires venus en renfort. Rien que sur le secteur de Dunkerque, il aura fallu embaucher une quarantaine de personnes.

C'est dans une cave du centre-ville de Bergues, agenouillé devant une chaudière à condensation de 15 ans, qu’il connait bien, que l'on trouve David Atteleyn. Ce plombier-chauffagiste travaille avec une tablette : "Sur certaines chaudière, il y a des kits à mettre en place. Après, on fonctionne avec une tablette et on suit le protocole, ça permet de pas oublier certaines choses dans le processus de réglage."

Pour permettre le changement de gaz en Nord-Pas-de-Calais, des plombiers interviennent pour modifier les chaudières, si nécessaire. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces tablettes, que les plombiers ont vite adopter -ils ne veulent plus s’en séparer- contiennent toutes les procédures de réglages, pour chaque marque et chaque modèle de chaudière. Elles permettent également de conserver une traçabilité, pour le jour de la bascule vers le nouveau gaz. D’ici là, les chaudières vont tourner avec un gaz intermédiaire enrichi, le gaz B+.

Un travail de réglage, qui nécessite au minimum deux visites pour David Atteleyn qui emploie six salariés : "Je n'ai pas embauché pour faire ce travail, j'ai juste adapté mes interventions. Mais c'est sûr que ça apporte du travail supplémentaire."

Parfois, il y a une chaudière et un ballon à gaz, or on doit intervenir sur chaque appareil.

Pour intervenir sur cette opération de changement de gaz, les plombiers et les prestataires ont été formés spécifiquement, sur deux jours par GRDF

Gazpar passe mieux que Linky ?

L’autre gros chantier de Grdf, dans la région, consiste à nous équiper d’un compteur Gazpar. C’est le petit cousin du très controversé Linky, pour l’électricité. Mais pour le gaz, ça se passe beaucoup mieux, raconte Philippe Lahet, le directeur régional adjoint de Grdf : "Environ 1 % des clients sont un peu réticents, donc, bien sûr, on prend le temps d'expliquer ce qu'est ce compteur communiquant. Nous accompagnons les clients et globalement on arrive à les convaincre."

Ce compteur communicant doit permettre aux clients de mieux maîtriser leur énergie -avec une information quotidienne- et de ne plus avoir d'estimation sur leur facture. C'est un changement national, étalé sur six ans, et non plus régional comme le gaz H. Environ un compteur sur deux a déjà pu être changé en Nord-Pas-de-Calais. Les compteurs doivent être remplacés, tous les vingt ans.