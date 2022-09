Chantage à la mairie de Saint-Étienne : le président du Medef 42 inquiet des répercussions sur l'économie

"L'actualité de ces derniers jours met en évidence [...] des pratiques en dehors de toute éthique Républicaine et Managériale." Le Medef de la Loire réagit aux dernières révélations dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime qu'aurait subi Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne. Co-signataire de ce communiqué avec cinq autres organisations ligériennes (CPME 42, Chambre d'Agriculture de la Loire, U2P Loire, Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Loire et Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne), le président du Medef de la Loire Benoît Fabre était ce lundi 19 septembre l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Vous dénoncez des valeurs de la République "bafouées." Ce genre de scandale, c'est mauvais pour les affaires?

C'est mauvais pour les affaires, c'est sûr. Et il est important dans les périodes budgétaires que l'exécutif soit au travail pour valider les orientations et mettre en place la commande publique qui est absolument nécessaire pour certains secteurs et qui doit se faire dans une ambiance normale. Nous, on ne prend pas du tout position sur le volet judiciaire. On prend une juste position sur le fait que cette équipe se déchire.

Une ambiance "normale," ça veut dire que depuis le 26 août il y a des choses qui ont changé?

Je pense que vous les avez vu, non? Quand on met sur des réseaux sociaux un certain nombre d'enregistrements où les gens qui font partie d'une équipe n'envoient que des messages de haine et en plus les mettent en public. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont changé.

Et dans vos relations entre acteurs économiques et entre les élus de la ville et de la métropole ?

Écoutez, il y a un pacte qui avait été passé lors de l'augmentation des taxes locales avec l'équipe en place au niveau de la métropole, puisque c'est elle qui a la gouvernance. L'économie a fait son job en constituant le collectif économique pour créer un portefeuille de projets dont nous avons besoin pour développer notre territoire, développer l'économie autour de la valeur ajoutée, et ce n'est que par la valeur ajoutée qu'on peut payer des impôts et faire fonctionner un système social. On s'est donné rendez vous très rapidement, il y a un an, pour discuter du milliard et 200.000 d'euros qui nous était annoncé en termes d'investissement, ça devient très compliqué de voir comment on peut faire des choix aujourd'hui avec des services qui sont à l'arrêt. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de mouvements sociaux qui se sont mis en route ces derniers jours, qui sont très problématiques. Je ne vois pas bien comment dans cet état là, on peut travailler. Et puis, n'importe quel chef d'entreprise, par rapport aux propos qui ont été tenus, aurait depuis longtemps pris un certain nombre de mesures, alors que là on voit qu'il n'y a aucune qu'elles ont été prises.

Certains élus demandent à Gaël Perdriau et à son directeur de cabinet de se mettre en retrait, vous vous associez à ces demandes?

A lui de décider ce qu'il y a à faire. Ce qu'on attend, c'est qu'il explique comment la gouvernance va fonctionner clairement, sans pouvoir dire autre chose aujourd'hui, que "y a rien à voir, passez," ce n'est pas possible.