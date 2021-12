Chantier CO'Met à Orléans : le dallage de la grande salle prend forme

Le chantier de Co'Met continue d'avancer à grands pas. Les travaux du futur grand équipement de la métropole d'Orléans - à la fois grande salle de sport et de spectacle, parc des expos et palais des congrès - ont démarré en septembre 2019 et s'achèveront en juillet prochain. Ce jeudi a été coulé le dallage de la grande salle, c'est là où sera posé le futur parquet de l'OLB ou bien la scène où se produiront les artistes, selon la configuration.

630 mètres cubes de béton injectés

"C'est un dallage qui fait 3.150 mètres carrés, avec 20 centimètres d'épaisseur, précise Adrien Pilard, conducteur de travaux chez Bouygues construction. On injecte 630 mètres cubes de béton, on attend que le béton fasse sa prise pour réaliser ensuite un "surfaçage" : on applique du quartz en surface, puis on fait passer ce qu'on appelle un hélicoptère pour lisser le béton."

Le coulage du dallage de la grande salle, vu depuis les futures tribunes. © Radio France - François Guéroult

C'est un béton très résistant qui a été choisi : "Il est dimensionné pour la voirie lourde, il peut donc recevoir les poids-lourds qui interviendront lors des configurations spectacle, confirme Adrien Pilard. Pour nous, c'est un peu l'aboutissement du gros œuvre, puisque c'est le parterre définitif de la grande salle."

Le Salon de l'Habitat sera le premier événement à CO'Met

Il faut compter 10 jours pour que le revêtement soit totalement terminé. Le calendrier prévu est respecté : "On n'est pas loin de voir le bout, se réjouit Charles-Eric Lemaignen, vice-président d'Orléans métropole en charge des grands équipements. Le chantier est bien tenu, Bouygues construction avait bien anticipé et fait des réserves, si bien qu'on n'a pas été pénalisé par les crises d'approvisionnement que certains chantiers ont connues."

La livraison de CO'Met est prévue en juillet 2022 mais la grande salle ne fonctionnera qu'en janvier 2023 © Radio France - François Guéroult

La livraison de Co'met doit s'effectuer au plus tard le 15 juillet prochain. Le premier événement est annoncé le 30 septembre, côté parc des expos, avec le salon de l'habitat ; le palais des congrès ouvrira ensuite en novembre. La grande salle, elle, ne fonctionnera qu'à partir de janvier 2023. D'ici là, la métropole aura choisi le délégataire chargé de gérer Co'Met (mais aussi le Zénith, Chapit'Ô et le centre de conférences). L'équipement aura coûté au total 140 millions d'euros.