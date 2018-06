Pau, France

C'est une nouvelle étape dans le chantier des Halles à Pau, que les commerçants attendaient avec impatience. Ils vont pouvoir entamer les travaux à l’intérieur du bâtiment et installer leurs étals.

Une ouverture prévue mi-septembre

Il y a une quarantaine de commerçants, quelques places sont encore libres, et ils ont un délai de trois mois pour les travaux, avant l'ouverture prévue mi-septembre, à priori le 11 septembre et une inauguration officielle le 14 septembre.

L’extérieur du bâtiment est (quasiment) terminé. © Radio France - MK

"Le plus gros du travail est à faire, que chacun fasse aussi joli que le gros bâtiment" - Didier Junqua.

Didier Junqua, qui tient une charcuterie, a accueilli des ouvriers dès ce mardi matin, pour lancer le chantier de son magasin le plus vite possible, parce que tout reste à construire à l'intérieur. "C'est court parce que l'on devait avoir la livraison des clés il y a 3 semaines. Mais sur un chantier comme celui-là, 3 semaines de décalage ce n'est pas non plus énorme" relativise le commerçant.

Les travaux des Halles ne seront pas terminés à la rentrée, le chantier complet doit s'achever au début de l'été 2019.