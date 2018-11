Chantier des Halles : un rapport dénonce la gestion du dossier par la Ville de Paris

Les Halles, Paris, France

L'opposition est vent debout, depuis qu'elle a eu en main ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Les groupes Les Républicains, PPCI (Parisiens, Progressistes, Constructifs et Indépendants) ou encore EELV dénoncent la manière dont la Ville a géré ce dossier, et le fait qu'aujourd'hui Unibail est à la tête d'un centre commercial flambant neuf au coeur de Paris, sans avoir déboursé beaucoup d'argent.

Des critiques de tous les bords politiques

"L'opérateur a participé à 140 millions d'euros pour un projet à un milliard, et en plus Unibail a récupéré la propriété de l'ensemble du foncier", explique Jérôme Dubus, porte-parole du groupe PPCI au Conseil de Paris. Et il poursuit : "Je trouve que Bertrand Delanoé et Anne Hidalgo se sont très mal comporté avec l'argent des Parisiens."

Même son de cloche chez les écologistes. Le maire du 2ème arrondissement, Jacques Boutault estime que c'est un énorme gain pour Unibail : "Le groupe a exigé la toute propriété du sol, c'est ce que la Ville a fait. Elle a bradé le coeur de Paris a une société du CAC 40 qui aujourd'hui s'en porte encore mieux".

L'équipe d'Anne Hidalgo renvoie sur les années Chirac

Du côté de l'exécutif parisien, on admet que la Ville n'était pas en bonne position pour négocier. L'adjoint à l'urbanisme, Jean-Louis Missika, estime même qu'elle était "en situation de très grande faiblesse à cause de contrats signés dans les années 70, 80 ou 90. Jacques Chirac maire de Paris, et Jean Tibéri après lui n'ont pas correctement négocié", pointant un contrat qui courait jusqu'en 2055 et trop compliqué et cher à dénoncer. Il assure que cela ne pourrait pas se reproduire, puisque "tous les contrats signés comportent désormais une clause de résiliation anticipée".