Chantier RN 147 : les collectivités locales doivent remettre la main à la poche

Le chantier d'aménagement de la RN 147 entre Limoges et Poitiers a débuté en novembre dernier.

Les travaux de la RN 147 entre Limoges et Poitiers, pour un créneau de dépassement ont débuté en novembre dernier à Chamborêt. Deux autres chantiers sont censés débuter cette année. Mais avant le premier coup de pioche, l'Etat demande plus d'argent.

ⓘ Publicité

D'une part, il est question d'une portion de 6,5 km entre la sortie nord de Limoges, Couzeix, et Nieul, qui passera à 2x2 voies, et d'autre part, un créneau de dépassement à Berneuil, un peu avant Bellac. Le financement était bouclé, avec une participation de l'Etat à 69%. Le reste était réparti entre la région, le département et la communauté urbaine Limoges Métropole.

"Nous demander de payer plus, c'est du chantage"

Sauf que la facture a augmenté de 6% par rapport au budget initialement fixé. Lors d'une réunion en Préfecture de la Haute-Vienne la semaine dernière, l'Etat a donc demandé aux collectivités locales de mettre un peu plus d'argent sur la table.

"On fait déjà beaucoup, nous demander de payer plus, c'est du chantage" réagit le président de la Haute-Vienne, Jean Claude Leblois. Il rappelle qu'il s'agit d'une route nationale : c'est donc à l'Etat de se débrouiller. Il estime également qu'il n'a pas les moyens de rallonger la participation du département vu le contexte budgétaire.

La région débourse 1 million de plus

De son côté, la région accepte de faire un effort. "Ça n'a que trop tardé" estime Andréa Brouille, la 1ère Vice-présidente. La Nouvelle Aquitaine va donc débourser 1,5 million de plus. En contrepartie, elle espère que l'Etat fera un geste supplémentaire pour régénérer le réseau de trains, entre Limoges et Poitiers, autre point crucial pour le désenclavement de la Haute-Vienne.

Les deux collectivités demandent aussi à l'Etat d'augmenter sa participation aux travaux, qui ne commenceront, au mieux, que fin 2023. Limoges Métropole n'a pas fait connaitre la position de la communauté urbaine sur ce dossier.

En parallèle, il y a toujours un projet d'autoroute A 147 entre Limoges et Poitiers . Ses partisans viennent d'apprendre que le comité d'orientation des infrastructures a donné un avis défavorable à ce projet. Mais cet avis n'est que consultatif. L'Etat n'a pas encore pris de décision.