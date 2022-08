"Chantiers d'été" - Les jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Dié rendent visite à la police

Dans le cadre de chantiers d'été éducatifs de Saint-Dié visant à créer du lien social et sensibiliser les jeunes, une vingtaine d'adolescents de 13 à 17 ans des quartiers Kellerman et Saint-Roch L'Orme ont visité les locaux du commissariat de police de la ville. Reportage dans les Vosges.

Autour de la commandante Kolifrath du commissariat de police de Saint-Dié, une douzaine de jeunes écoutent les instructions sur les dangers du cyberharcèlement.

Les jeunes du quartier Kellerman ainsi que les élus locaux présents pour l'occasion écoutent l'officier de police de Saint-Dié, expliquant les dangers d'Internet et du cyber-harcèlement © Radio France - Louis GILLES

Cette sensibilisation a lieu dans le cadre des "chantiers éducatifs d'été", un projet à l'initiative des deux centres sociaux de Kellermann et Saint-Roch mené sur une quinzaine de jours du mois d'août.

Au programme pour ces adolescents de 12 à 17 ans issus de quartiers sensibles : du travail d'intérêt général le matin, comme de la peinture ou de la réparation de mobilier urbain, et des loisirs ou des projets à visée éducative l'après-midi, comme des sorties au bowling, à la piscine, ou cette visite des locaux de police de leur commune.

Les jeunes Déodatiens sont très attentifs aux explications de la police. © Radio France - Louis GILLES

Revaloriser les jeunes et les confronter au monde du travail

"On est fiers de nous, on se sent utiles", se félicite le jeune Tarik, 14 ans, au sujet des services rendus à la communauté. L'objectif assumé de cette initiative est en effet de redonner confiance aux jeunes, en créant du lien social entre les deux quartiers parfois rivaux, ainsi qu'en confrontant ces adolescents au monde du travail.

"L'objectif est de leur ouvrir l'esprit, de montrer les possibles cohabitations avec les forces de l'ordre, et de casser les préjugés, explique Paul Daval, directeur du centre social de St Roch à Saint-Dié. Le but c'est qu'ils se rendent compte que les gens dans un commissariat travaillent comme tout le monde, et que lorsqu'ils les croisent dans la rue, ils ne sont pas là pour leur casser la tête."

La présence de la Préfecture

Et pour donner de la symbolique à cette visite, les jeunes ont même une présence institutionnelle, puisque David Percheron, le Secrétaire Général de la Préfecture des Vosges, est également sur place pour l'occasion afin d'échanger avec les jeunes. "C'est une initiative exemplaire, que nous tenions à féliciter", explique le représentant de l'Etat.

M. Percheron, Secrétaire Général de la Préfecture des Vosges, lors d'un échange avec les jeunes du quartier St Roch L'Orme. © Radio France - Louis GILLES

Venu représenter le Préfet à Saint-Dié, M. Percheron assiste au discours d'un officier de police, qui tente de susciter des vocations auprès de son auditoire du jour. "Il y a peut-être parmi vous des futurs policiers municipaux, des futurs gendarmes, et aujourd'hui peut-être le début d'une carrière avec nous", argumente le policier.

Alors si les jeunes Vosgiens rigolent avec ironie quand on leur parle d’une carrière dans la police, ils n’en demeurent pas moins heureux de leur quinzaine, et se montrent enthousiastes à l'idée d’y retourner dès 2023. "Enfin surtout si on va à Center Parcs comme cette année !", rajoute Tarik avec un sourire malin.