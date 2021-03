Chantiers de l'Atlantique : la CFDT veut "être acteur" dans l'évolution de l'actionnariat de l'entreprise

Fin janvier, après un long feuilleton, l'Etat français a renoncé au rachat des Chantiers de l'Atlantique par les Italiens de Fincantieri. Pour l'instant, l'Etat français reste très majoritaire dans l'entreprise et ne semble pas pressé de vendre. Mais pour ne pas être mis devant le fait accompli, les responsables de la CFDT ont décidé de rencontrer les différents acteurs. C'est ce qu'ils ont expliqué dans une conférence de presse ce mardi. En plus des représentants de l'Etat, des élus, ils ont notamment échangé avec des repreneurs potentiels : l'ancien propriétaire de Bricorama, Jean-Claude Bourrelier mais aussi Iskandar Safa le patron des Constructions mécaniques de Normandie (CMN) à Cherbourg qui est également intéressé.

Que les citoyens puissent devenir actionnaires

Pour la CFDT, 3ème syndicat des chantiers, il est important que les 3 300 salariés et 10 000 sous-traitants ne soient pas oubliés par les futurs actionnaires. Le syndicat déclare "ne rouler pour aucun candidat à la reprise des Chantiers de l'Atlantique", et pour ses responsables , "l'Etat doit continuer à jouer un rôle-clef dans l'entreprise et détenir avec Naval Group autour de 45 % du capital". Le syndicat milite aussi pour accroître l'actionnariat des salariés (2,4%) et des entreprises sous-traitantes (1,2%) ."Cela serait intéressant d'ouvrir également le capital aux citoyens et aux collectivités locales pour atteindre 10 à 12% avec les salariés et les sous-traitants" explique Jérôme Dholland, délégué syndical. Trois administrateurs salariés ont récemment été élus pour siéger au Conseil d'Administration : un CFDT, un CGT et un CFE-CGC.

Pour l'instant, malgré la crise sanitaire et l'arrêt des croisières, l'activité reste forte aux chantiers. Mais il faut que faut que de nouvelles commandes se profilent car dès la fin mars, les bureaux d'études vont connaître des baisses de charge.