Chantiers du BTP : une base de vie "covidcompatible" inventée à Maubeuge

Avec la crise sanitaire, le déjeuner sur les chantiers est devenu compliqué, les bases de vie étant petites, les ouvriers doivent soit manger à l'extérieur, soit manger par petits groupes de 2. Une situation qui est un lointain souvenir pour la société Lorban qui s'est déjà équipée de 3 bases de vie sécurisée.

Dans un container maritime de 6 mètres de long Chaudronnerie Services a installé 8 petites cellules avec micro onde intégré, petite chaise, table et patère pour pendre les vestes.

Des cellules séparées par des murs de plexiglas ce qui permet à tout le monde de manger ensemble mais en toute sécurité assure Arnaud Bourriez, chef de chantier chez Lorban

On y va vraiment tranquille, on a pas peur, chacun a sa petite boite de lingettes pour nettoyer son espace, ya pas de masque, on a sa petite clé, on rentre dans sa petite maison on va dire ! d'avoir chacun son petit module, son micro-onde personnel, on se responsabilise. On n'est pas toujours en train de nettoyer le bouton en se disant telle personne y a touché, non c'est à soi