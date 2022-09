Chanvre cultivé dans le Mellois : une "filière d'avenir"

Le chanvre est en pleine récolte en ce moment. Cette plante utilisée pour la construction ou encore la cosmétique est cultivée depuis une quinzaine d'années dans les Deux-Sèvres. En 2005, des agriculteurs se sont regroupés pour créer "Chanvre Mellois". Neuf au départ, ils sont aujourd'hui 14 dans un rayon de 20 kilomètres autour de Melleran, près de Melle. La société qui cultive, transforme et commercialise du chanvre a reçu ce mardi 13 septembre la visite d'Alain Rousset.

Je crois à la filière chanvre

Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine explique croire "à une grande diversification des assolements, des semences en tenant compte du réchauffement climatique et de la nécessité d'économiser l'eau. Et je crois à la filière chanvre pour plein de raisons. Quand on voit les utilisations thérapeutiques, cosmétiques, bâtimentaires... En plus c'est une plante qui n'a pas besoin d'être arrosée sauf au départ, que du bonheur".

Je pense qu'on est même pas à 50% des possibilités du chanvre

"C'est une filière d'avenir", abonde Hubert Rinaldi de Chanvre Mellois. "Je pense qu'on est même pas à 50% des possibilités du chanvre. Par exemple on est sur un programme de recherches de fils d'impression 3D". La société ne cesse d'expérimenter, de développer des déboucher, d'inventer du matériel.

Autre enjeu : le volume. Notamment pour répondre à la demande dans le bâtiment. "Là nous on passe de 50 à plus de 100 hectares mais on n'a pas l'ambition d'aller plus loin. L'ambition c'est de faire partager notre système à plein d'autres groupes en Nouvelle-Aquitaine pour vendre en circuit-court autour de chez soi. Et dès qu'il faudra des volumes, l'idée c'est que tout le monde s'unisse", développe l'agriculteur, un des fondateurs de Chanvre Mellois.

Un livre de recettes à base de chanvre en préparation

Une filière en laquelle croit aussi la communauté de communes Mellois en Poitou et qui accompagne Chanvre Mellois dans l'amorçage des marchés. "Produire c'est important mais il faut pouvoir le vendre et le vendre en local c'est encore mieux", explique Nicolas Ragot, vice-président en charge de l'attractivité économique et touristique de la collectivité. Dans le bâtiment, des groupes de découverte sont organisés avec des artisans pour faire découvrir le chanvre.

Un livre de recettes à base de chanvre est en préparation. © Radio France - Noémie Guillotin

Autre marché, l'alimentaire : "on a lancé des tests auprès d'une trentaine de restaurants, en collectivité ou classiques en leur envoyant un kilo de graines de chanvre, un kilo de farine, un litre d'huile en leur laissant le temps de faire des recettes", indique Nicolas Ragot. Des recettes qui vont bientôt être réunies dans un livre "qui permettra de donner des idées, d'amorcer et de lancer".