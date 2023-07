Chaos au FCSM : l'appel à un nouveau rassemblement et à la démission de Samuel Laurent

Un monument est en péril alors pas question de laisser faire. La survie du FC Sochaux est en jeu après la confirmation en appel par la DNCG de sa relégation administrative en National, ce mardi . Le club risque désormais un dépôt de bilan s'il ne présente pas un budget viable pour évoluer en 3e division. Sinon, ce serait la dégringolade jusqu'en N3 et la perte du statut pro et le centre de formation qui va avec. Autrement dit, la mort du club qui devrait repartir de zéro. Pour éviter ce scénario catastrophe, les supporters sont plus que jamais mobilisés.

Rendez-vous ce vendredi à 15h à Bonal pour un nouvel élan de solidarité

Comme samedi dernier, ils vont à nouveau se rassembler au stade Bonal à 15h ce vendredi 14 juillet au stade Bonal juste avant l'entrainement des sochaliens qui aura lieu à 17h. Cet appel a été lancé par la TNS, Tribune Nord Sochaux, le groupe de supporters sochaliens qui met une ambiance de feu lors des rencontres à domicile.

« Samuel Laurent doit partir ! »

Dans un communiqué ou ils s'expriment au nom de "l'ensemble du peuple sochalien », les membres de la TNS réclament aussi le départ de Samuel Laurent, le Directeur général du club "pour le plus grand bien du club". Il est désigné comme le principal responsable de ce chaos pour avoir dépensé sans compter depuis l'été dernier avec notamment une politique des gros salaires qui a plombé les finances du club. Le Directeur Général est aujourd'hui accusé par l'association de supporters de faire barrage et de verrouiller toute communication entre les éventuels candidats à la reprise du club et l'actionnaire chinois Nenking.

Un échange lunaire au téléphone avec les supporters

Selon la même TNS, il priveligierait un budget pour le National en sacrifiant le centre de formation, l'ADN du club, sa raison d'être. Une information que nous n'avons pas réussi à confirmer. Dans un échange téléphonique surréaliste mardi soir avec des membres de la Tribune Nord, Samuel Laurent a même prétendu que le FCSM valait jusqu'à 200 millions. Un discours hallucinant pour les fans présents. " L'avenir du FCSM ne peut pas être condamné par l'incompétence d'un seul homme", écrit le collectif de la TNS qui lui demande de quitter le navire avant qu'il ne sombre et « de laisser la gestions du club aux salariés les + sincères".

Samuel Laurent restait injoignable ce mercredi et n'a jamais répondu à nos sollicitations.