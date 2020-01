Chapeau bas au Samu Social de Nîmes en cette nuit du Réveillon !

Nîmes, France

Vous avez fêté le Nouvel An hier, certainement bien au chaud, et on vous le souhaite avec vos proches. Mais seriez-vous prêt à le passer un jour aux côtés des sans-abris, pour les aider ? C’est ce qu’ont fait, hier, comme tous les soirs d’hiver, d’ailleurs, les équipes du Samu social de Nîmes. Plutôt que de passer la soirée du 31 avec leur famille, ils la consacrent aux plus démunis.

"Des gens comme ça, qui ont du cœur, qui ont des familles, et qui sont là ce soir-là pour aider des gens qu'ils ne connaissent pas : chapeau ! ça réchauffe le coeur (..) Le plus grand malheur, c'est un homme ou une femme seule" Jean-Claude, sans-abri à Nîmes

Maraude du Samu Social dans les rues de Nîmes, en cette nuit du Réveillon.

Sacs, couverture, ça fait 10 ans que Monique les distribue. Elle se souvient qu'il y a quelques années, c'étaient ses parents que le Samu social aidait : "Quand j'étais petite, je disais : moi aussi, quand je serai grande, je les aiderai". C'est son tour d'être bénévole, et une façon pour elle de rendre un peu ce qu'on lui a donné.

Chaque jour, pendant l'hiver, le SAMU social vient en aide à 80 sans-abris dans les rues de Nîmes.