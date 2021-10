Chapelle Darblay : la Métropole de Rouen va faire jouer son droit de préemption pour racheter la papèterie

L'avenir de la papèterie Chapelle Darblay à Grand-Couronne n'est pas totalement scellé. La Métropole de Rouen va faire jouer son droit de préemption pour racheter le site. Cette décision fait suite à l'annonce d'UPM, le propriétaire de la papèterie ce vendredi matin, lors d'un conseil de surveillance, de vendre l'usine à Samfi / Paprec, pour en faire un site de tri de déchets et - à un horizon plus lointain - y produire de l'hydrogène. Les syndicats de Chapelle Darblay soutiennent, eux, l'offre Veolia / Fibre Excellence, qui propose de faire du carton d'emballage à partir de papier et carton recyclés, avec 250 emplois à la clé. Et ils ne s'avouent pas vaincus.

La Métropole de Rouen va en effet faire jouer son droit de préemption pour racheter la papeterie. Pour les élus locaux, il s'agit d'un enjeu national, car depuis la fermeture de l'usine - en juillet 2020 - les papiers recyclés à Chapelle Darblay sont envoyés à l'étranger, ou bien enfouis ou brûlés.

Jusqu'alors silencieux sur le dossier de Chapelle Darblay, Bercy a réagi ce vendredi après-midi. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher disent regretter cette vente. Ils déplorent qu'UPM n'ait pas retardé sa décision et estiment que l'offre de Veolia, déposée mercredi, "mérite d'être examinée dans le détail".