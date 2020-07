Chapelle-Darblay : les salariés de la papeterie de Grand-Couronne manifestent à Paris

Une centaine de salariés de la papeterie UPM Chapelle-Darblay de Grand-Couronne se sont retrouvés sous les fenêtres du ministère de l'économie et des finances, à Paris-Bercy, ce mercredi. Une dizaine d'entre eux ont été reçus à la mi-journée au ministère pour faire le point sur l’avenir de la papeterie.

La fermeture de l'usine spécialisée dans le recyclage de papier a été officialisée le 15 juin dernier. Les salariés ont obtenu d’UPM un délai d’un an avant la mise à l’arrêt complet et irréversible des machines et espèrent désormais obtenir un engagement concret de Bruno Le Maire. Le ministre normand a en effet évoqué une "reprise possible" sur l’antenne de France Bleu Normandie le 10 juin dernier.

Avec leur venue à Paris, les Pap'Chap comptent bien faire pression sur le gouvernement pour ne pas tomber dans l’oubli au moment où les dossiers de licenciements et de faillites risquent d’être de plus en plus nombreux sur la table du ministre.

Selon les syndicats, entre 800 et 1000 emplois indirects sont concernés.