Chapelle-Darblay : un consortium emmené par Veolia serait interessé par la reprise de la papeterie

D'un côté, il y a cette offre ferme, déposée par Samfi-Paprec, qui combinerait deux activités sur le site : un centre de tri et de conditionnement des déchets plastiques et papier qui pourrait créer très vite 70 emplois, ainsi qu'une activité de production d'hydrogène avec 140 emplois à la clé, d'ici 3 ou 4 ans, le temps d'obtenir les autorisations. De l'autre, ce qui n'est pour l'instant qu'une "lettre d'intention" indique le ministère : un projet de reprise de la papeterie par un consortium emmené par le groupe Veolia et deux autres partenaires, le groupe Tetu, basé à Ranville dans le Calvados et Fibre Excellence, un groupe papetier canadien.

Les syndicats réclament du temps, pour permettre aux trois industriels de finaliser une offre dans quelques mois, à la rentrée de septembre au plus tôt. l'État, disent ils, doit intervenir auprès du propriétaire de l'usine, le groupe finlandais UPM pour obtenir un nouveau sursis avant la cession du site. Mais au ministère de l'Industrie, le sujet semble clos. La reprise de l'usine euroise voisine d'Alizay (Double A) par le groupe belge VPK, un temps intéressé par l'usine Chapelle-Darblay, va permettre de développer la filière du papier recyclé et celle, naissante, de l'hydrogène sur le site de Grand-Couronne. Au ministère, on prévient surtout qu'il ne faudrait pas "lâcher la proie pour l'ombre" et risquer de perdre la seule offre ferme à ce jour. UPM doit prendre une décision sur la cession du site dans les jours qui viennent.