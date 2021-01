Un jeune couple a crée il y a deux ans une marque de chapeaux et casquettes dans l'île de ré. Le Chapoté, implanté à Rivedoux, a réussi à passer la crise sanitaire, et mise sur les exportations en 2021, pour coiffer encore plus de têtes.

Le Chapoté : des chapeaux imaginés dans l’île de Ré et réalisés à Paris et en Europe

Le Chapoté fait briller des têtes depuis deux ans dans l'île de Ré et aux quatre coins de France. L'entreprise spécialisée dans les chapeaux de type bob ou casquette à la française, s'est implantée à Rivedoux en 2019 . La crise sanitaire a ralenti son essor, mais en 2021, l'entreprise mise sur le marché international.

Guillaume et sa casquette "Le Chapoté" - Le Chapoté

"Le Chapoté" a fait ses premiers pas à Paris début 2019 avant d'être véritablement lancé dans l’île de Ré au cours de l'été de la même année. A l'origine de la marque un couple Clémence, juriste de formation et Guillaume, qui lui a fait des études de commerces. "on a testé nos premiers modèles de bobs et de casquettes sur les marchés rétais pendant l'été 2019" explique Guillaume avant d'ajouter que c'est ce qui les a incités avec sa compagne à s'installer à Rivedoux .

Des chapeaux dessinés par un Designer

Le couple fait appel à un modiste qui a fait ses armes chez Dior et Chanel, il crée lui même les éditions limitées dans son atelier parisien, du fait main made in France. Les tissus des collections sont imprimés en Italie et la réalisation des modèles est faite dans les pays de l'Est où la main d'oeuvre est moins chère. Les prix se veulent justes, du bob à 49 euros, jusqu'à la casquette numérotée à 129 euros.

Clémence porte un chapeau "le Chapoté" - "Le Chapoté"

La crise sanitaire a réduit la croissance de l'entreprise rétaise

La marque "le chapoté" s'est rapidement faite un nom en France, où elle est commercialisée par 80 revendeurs, des chapelleries, des magasins de design ou des magasins qui vendent des grandes marques. 5000 produits vendus en 2020, mais la crise sanitaire a ralenti la cadence de fabrication dans les pays de l'Est en raison des arrêts maladies qui se sont multipliés. Résultat les commandes accusent un retard de deux mois. Certains modèles sont en rupture de stock dans certaines tailles. Une crise sanitaire qui est intervenue au moment même où l'entreprise était sur le point de signer des marchés à l'international."On a participé début 2020 à un gros salon de la déco et du design "maison et objet", à Paris où on a reçu des commandes d'Italie, du Japon ,de Corée ,d'Israël de Suisse et de Belgique ,tout a été annulé avec la crise" se désole Guillaume.

Le Chapoté mise sur 2021 pour lancer ses exportations

Malgré cette mauvaise passe, le couple rétais ne manque pas d'ambition. et espère bien tripler voir quadrupler sa production en 2021. L'entreprise espère concrétiser ses contacts à l'exportation et pense élargir aussi en France son implantation en passant de 80 à 150 revendeurs et en misant sur le digital et les réseaux sociaux.

Le Chapoté qui veut aussi jouer la carte "événementiel "en proposant des modèles aux Organisateurs des Francofolies de La Rochelle, des 24 heures du Mans ou encore du festival Jazz in Marciac en Charente.

Chapeau bas "Le Chapoté"