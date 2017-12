Romain Pouzadoux, le chef d'un restaurant huppé de Brest, concocte une soupe pour les sans-abris deux soirs par semaine, depuis 6 ans. Il invite les autres restaurateurs à faire de même et lance donc un appel à la solidarité.

Brest, France

"C'est notre métier de donner du plaisir aux gens, si on peut en donner aux gens qui en ont le plus besoin, c'est pas plus mal". Le chef de L'imaginaire, restaurant situé rue Fautras, dans le centre de Brest, Romain Pouzadoux, prépare de la soupe pour les sans-abris deux soirs par semaine, dès que la température nocturne descend sous les huit degrés.

Depuis six ans, il apporte ainsi du réconfort aux SDF brestois grâce à ses soupes distribuées par la Croix Rouge lors de ses maraudes nocturnes.

"On essaye d'épicer un peu pour tenir chaud!"

Coté goût, le chef a décidé d'offrir à ces sans-abris des saveurs qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de déguster : "On essaye de faire quelque chose de différent, explique Romain Pouzadoux, pour susciter le dialogue, avec les gens de la Croix-Rouge". Il a par exemple proposé des soupes : "Topinambour-noisette ou panais-café aussi, ça a bien plut. On essaye d'épicer un petit peu pour tenir chaud"

Ce mardi soir, c'est soupe de poisson : "notre mareyeur nous a donné du poisson, ça dépend de l'humeur et des envies. On a cette chance d'avoir des fournisseurs qui ont salué l'initiative et qui nous aident, le fromager nous a donné des produits aussi".

"J'en appelle à d'autres restaurateurs"

Le chef de L'imaginaire assure les soupes des mardis et des jeudi et explique : "J'en appelle à d'autres restaurateurs, parce qu’il y a d'autres soirs dans la semaine où il y a besoin aussi". Cela permettrait d'offrir de la bonne soupe 'maison" tous les soirs, plutôt que de la soupe lyophilisée.