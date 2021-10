Charcuterie, service en salle : à Quimper, le campus des métiers peine à attirer

Le Campus des métiers du Finistère, situé à Quimper, a organisé une journée portes ouvertes pour découvrir la charcuterie et le service en salle. Objectif : présenter les métiers et attirer de nouveaux talents, dans une filière en tension.

Des restaurants qui ne trouvent pas de serveur, des entreprises qui ne trouvent pas de salariés. Depuis cet été, certains métiers sont en "tension" : c'est le cas de la charcuterie et du service en salle. Dans les CFA, les apprentis aussi manquent dans ces deux filières. Alors action réaction : le campus des métiers du Finistère, basé à Quimper, a organisé ce samedi une journée porte ouvertes pour attirer du monde.

Mais la météo n'a pas aidé, aucun jeune n'est venu. Sébastien Thomas, formateur en charcuterie traiteur est un peu déçu. "C'est peut-être l'attirance du métier, c'est plus compliqué. "L'image du métier, qui a été faite depuis des années, le métier manuel qui n'attire pas tous les jeunes. Même s'il y a moins de charcuterie, il y'a des offres d'emplois ou des offres d'apprentissages sur le Sud Finistère, même en région Bretagne, qui ne sont pas pourvus.

L'habit du charcutier. © Radio France - Marianne Naquet

Ils ont du mal à entrer dans le monde du travail

Difficile de recruter selon Nicolas Jousset, enseignant en service en salle et barman. "On est dans un contexte particulier : ce métier n'est pas très mis en valeur, on a des problèmes de salaires aussi. Mais ça reste un très beau métier." Un très beau métier qui peine donc à trouver des aspirants. Pour Anne Méthivier, responsable de la filière alimentaire au CFA, c'est aussi parce que les jeunes ont changé. "Ils ont du mal à accepter les contraintes de certains métiers, de certains horaires, c'est difficile pour eux d'entrer dans le monde salarial."

Le Centre de formation a encore quelques places disponibles, avec du travail à la clef selon les enseignants : dans la restauration par exemple, il y a 268 000 postes à pourvoir partout en France.