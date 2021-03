Charente et Charente-Maritime : combien votre commune dépense par habitant ?

Comme chaque année, l'association Contribuables Associés a publié l'Argus des communes : la notation des villes de France en fonction de leur dépense par habitant. Saintes hérite d'un 11/20, Cognac d'un peu plus de 12 et la rochelle d'un 10. On vous explique comment ces résultats ont été calculés.