Charente : Jérôme Rodrigues invité des gilets jaunes

Charente, France

Avant de se rendre sur les ronds-points de Brébonzac et de Girac à Angoulême, Jérôme Rodrigues est d'abord venu saluer ce vendredi les gilets jaunes qui sont installés au rond-point de Chasseneuil-sur-Bonnieure depuis le 17 novembre. Depuis plus de trois mois, ils sont présents tous les jours, surtout le samedi.

Pour la venue de cette figure nationale, les manifestants étaient une quarantaine, ce qui est très inhabituel en semaine. "On lâche rien", scandaient les gilets jaunes, entre selfies et applaudissements. "L'objectif c'est de fédérer un petit peu l'ensemble des troupes", expliquait Jérôme Rodrigues, "pour qu'on soit plus massif et que nos revendications soient entendues".

Reportage au rond-point de Chasseneuil Copier