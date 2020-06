A Nersac en Charente, l'entreprise Arts Energy qui fabrique des accumulateurs et des batteries pour les industriels, a profité de la crise du coronavirus pour s'adapter à un nouveau marché : le médical. Une nouvelle stratégie qui a demandé une grande faculté d'adaptation, dans l'urgence.

Charente : le fabricant de piles et batteries fournit les appareils respiratoires des malades du coronavirus

Créée en 2013 juste à côté de l'usine SAFT de Nersac, ARTS ENERGY fait 50% de son chiffre d'affaires dans l'éclairage de sécurité (les issues de secours). Il livre aussi en énergie des chauffe-eau thermodynamiques, des volets roulants solaires, des robots pour tondre la pelouse, ou des sécateurs pour la viticulture. Pendant le confinement, l'usine était fermée, mais elle a rouvert partiellement pour répondre à la demande de son client historique, Air Liquide, qui devait répondre à l'explosion d'appareils respiratoires pour les malades.

Pour fabriquer des batteries, ce sont d'abord des grandes bandes, puis des petites bandes de lithium ou de nickel, puis des piles qu'on assemble avec une carte électronique, et c'est une batterie. Air Liquide est le client historique d'Arts Energy : environ un million de chiffre d'affaires chaque année avec eux, sur les 30 millions annuels. En une journée, une petite équipe d'une dizaine de salariés s'est réunie, et a mis au point un process pour produire en grand nombre des batteries pour ces appareils respiratoires qui manquaient tant dans les hôpitaux.

Une deuxième ligne de production a été créée, au plus fort de la crise sanitaire, pour honorer cette commande d'Air Liquide, puis supprimée quand le nombre de malades graves hospitalisés a commencé à baisser au mois de mai. Mais l'entreprise, spécialisé dans l'électronique, a su montrer qu'elle pouvait s'adapter au marché médical, et répondre à la demande si une nouvelle crise sanitaire se produit. Le président d'Arts Energy, Frédéric Dittmar, n'envisage pas pour l'instant de créations d'emploi, mais il va réorganiser son entreprise de 220 salariés, pour mettre davantage de salariés sur cette stratégie sanitaire. Arts Energy produit 11 millions de piles et batteries chaque année.

