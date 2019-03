Charente-Maritime : plus d'une centaine de postes à pourvoir pendant la semaine de l'emploi maritime

Charente-Maritime, France

Vous cherchez un emploi dans le maritime, c'est la semaine ou jamais! Plus d'une centaine de postes sont à pourvoir en Charente-Maritime. Une semaine spéciale débute ce lundi. Au programme : des forums et des jobs dating.

En France, on compte aujourd'hui près de 500 000 emplois dans les métiers de la mer ( la construction et la maintenance navale, le personnel embarqué, les services portuaires et nautiques, les travaux en mer, les activités et les loisirs littoraux ... ) D'ici à 2030, le nombre d'emplois dans ce secteur vont doubler et passer à un million.

"Dans le nautisme, un stratifieur est par exemple très compliqué à trouver" - le directeur territorial pôle emploi pour les deux Charentes -

Aujourd'hui, avec un secteur en pleine expansion, de nombreuses entreprises ont déjà du mal à recruter certains profils. Dans les métiers du nautisme pour Nicolas Moreau, le directeur territorial pôle emploi pour les deux Charentes, "un stratifieur est par exemple très compliqué à trouver". Il s'agit de superposer sur le moule de la pièce à réaliser des couches successives de matériaux composites qui peuvent être des résines plastiques, du tissu de verre, ou du kevlar. Une main d'oeuvre qualifiée difficile à capter dans le monde du nautisme.

Un nouveau site internet

Alors, pour faire face à ces pénuries de main d'oeuvre, au niveau national, pôle emploi a décidé de lancer à grande échelle, "une semaine de l'emploi maritime". En Charente-Maritime il y a bien eu une édition l'année dernière, mais très confidentielle. Cette fois, la communication n'est pas négligée, un site internet est mis en place avec une plate forme dédiée aux demandeurs d'emploi et aux entreprises.

Un site qui vient juste d'être mis en ligne. Simple, utile et pratique pour ceux et celles qui déposent un CV pour postuler à tel ou tel poste. Intelligent aussi, puisque "les patrons d'entreprises ont accès à une CVthèque", précise Hélène Voiland, l'adjointe RH au Port Atlantique de La Rochelle. "Du coup, ils peuvent trouver le bon profil sur un CV qui ne leur a pas été forcément présenté."

Les rendez-vous dans le détail

Et puis la semaine de l'emploi maritime se décline surtout par de nombreux rendez vous jusqu'au samedi 16 mars. A La Rochelle, mais aussi à Royan, Marennes et Saint-Just-Luzac. Le programme est ci-dessous.

Lundi 11 mars 2019, de 14h à 16h30, au pôle emploi de Royan , 7 rue Port Royal "Jobs à bord". Information sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration dans la croisière, rencontre avec des professionnels. Sur invitation uniquement.

, 7 rue Port Royal Information sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration dans la croisière, rencontre avec des professionnels. Mardi 12 mars 2019, au musée maritime de La Rochelle, place Bernard Moitessier, de 9h à 12h, "Forum des métiers de la mer" Offres d'emploi, et informations sur les métiers et les formations du secteur. Entrée libre.

place Bernard Moitessier, de 9h à 12h, Offres d'emploi, et informations sur les métiers et les formations du secteur. Mardi 12 mars 2019, entreprise Duzon , Lieu-dit d'Artouan à Saint-Just-Luzac, de 9h à 12h, "Cabane et métiers ostréicoles", visite de l'entreprise ostréicole Duzon, rencontre avec les professionnels. Inscription nécessaire avec votre conseiller pôle emploi.

, Lieu-dit d'Artouan à Saint-Just-Luzac, de 9h à 12h, visite de l'entreprise ostréicole Duzon, rencontre avec les professionnels. Mercredi 13 mars 2019, au pôle emploi "La Rochelle Villeneuve" , au 45 avenue Billaud Varenne à La Rochelle, de 9h à 12h, "Job Dating nautisme" rencontres avec les employeurs qui recrutent. Inscription nécessaire avec votre conseiller pôle emploi.

, au 45 avenue Billaud Varenne à La Rochelle, de 9h à 12h, rencontres avec les employeurs qui recrutent. Mercredi 13 mars 2019, établissements du bassin de La Rochelle, de 14h à 16h, "Portes ouvertes formation nautisme" Découvrez les organismes de formation, les filières et les contenus proposés. Inscription nécessaire avec votre conseiller pôle emploi.

de 14h à 16h, Découvrez les organismes de formation, les filières et les contenus proposés. Jeudi 14 mars 2019, à La Rochelle de 9h à 12h, "Les métiers de la voilerie", conférence sur les métiers du secteur, visite d'une entreprise de voilerie. Inscription obligatoire en agence.

de 9h à 12h, conférence sur les métiers du secteur, visite d'une entreprise de voilerie. Jeudi 14 mars 2019, cité de l'huître à Marennes, "Les métiers de la Conchyliculture" Information sur les métiers et les formations. Information sur les reprises de cabane et les aides associées, animé par Romain Peyraud du Comité régional de la Conchyliculture. Inscription nécessaire avec votre conseiller pôle emploi.

Ici, tout le programme en Nouvelle-Aquitaine. Des rendez-vous dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime.