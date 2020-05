Charente-Maritime : l'hôtellerie de plein air compte se refaire une santé cet été

Les annonces du gouvernement ce jeudi, en faveur du secteur du tourisme, ont en partie rassuré les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Les vacanciers sont attendus dès juillet en Charente-Maritime, et les campings réalisent 80% de leur chiffre d'affaires en juillet, août et septembre.

Les Français pourront partir en vacances en juillet et août a annoncé, ce jeudi, Edouard Philippe aux professionnels du tourisme. Le Premier ministre avait reçu auparavant leurs représentants. Un soulagement en Charente-Maritime pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air qui espèrent bien faire le plein de vacanciers cet été.

Mobil'home au camping Village Corsaire des deux plages à Chatelaillon-Plage - camping Village Corsaire

Je pense qu'on peut s’asseoir sur le mois de juin.

Jean Baptiste Dagréou, le président de la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air (FDHPA) de Charente-Maritime, salue l'engagement de l'Etat : "Même dans le malheur, annoncer 18 milliards d'aides, c'est quand même positif. On ne peut pas se plaindre", dit le représentant de la profession qui possède lui-même deux campings à Chatelaillon-Plage.

"Les Français pourront partir en vacances en juillet et août", se réjouit Jean-Baptiste Dagréou, qui lâche tout de même : "On peut s’asseoir sur le mois de juin".

Quelles seront les règles sanitaires au camping ?

La prochaine étape, ce sera le 25 mai pour les professionnels du tourisme, qui connaîtront les protocoles sanitaires qui encadreront l'accueil du public dans les campings, mais aussi dans les bars et restaurants. Des règles qui auront un coût et qui décideront de la reprise ou non de certains établissements explique le président de la FDHPA 17 : "Moi, j'ai des adhérents qui ont peur que ça soit beaucoup trop lourd à supporter, et qui disent 'si c'est trop lourd, moi j'ouvre pas'."

les aires de jeux et piscines au camping rouvriront-elles ? - Village Corsaire

"Si tout le monde vient en vacances, ça risque d'être plein"

Le coup d'envoi de la saison devrait donc être donné dans les campings au mois de juillet, c'est habituellement la haute saison ce qui donne de l'espoir aux professionnels du tourisme : "Juillet, août et septembre, on fait habituellement 80% de notre chiffre d'affaires". En étant un peu pessimiste Jean Baptiste Dagréou ajoute : "On fera 65% de remplissage et de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, on est capable de faire une année blanche".

Le patron de camping veut y croire d'autant que la saison est resserrée sur trois mois, "si tout le monde vient ça risque d'être plein". Il rappelle aussi que l'Etat a annoncé le report d'emprunts non plus sur six mois mais 12 mois : "Oui je suis optimiste", conclut le professionnel.

Plus de 4.500 emplois à la clef

Pour l'heure, les responsables de camping n'ont pas encore recruté leurs personnels saisonniers. Ils attendent les annonces du gouvernement fin mai pour plus de visibilité. Il s'agit de savoir quelles seront les activités autorisées pour engager en plus des 2.500 réceptionnistes et personnels de ménages, des maîtres nageurs, et autres animateurs, soit plus de 4.500 saisonniers.