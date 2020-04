Charente-Maritime : la Banque Alimentaire appelle à l'aide les grandes surfaces

La grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire aurait du avoir lieu les 6, 7 et 8 mars dernier en Charente-Maritime comme partout ailleurs en France. Mais elle a été annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, et aujourd'hui l'association est en difficulté dans le département.

"Dans 15 jours, nous n'aurons plus rien à distribuer" affirme son président Robert Gaillard, "nous sommes en rupture de stock"! L'association approvisionne depuis le début du confinement, toutes les structures d'aide en Charente-Maritime (à la demande de la préfecture) soit 63 associations ou Centre Communaux d'Action Sociale, et nourrit par leur intermédiaire 20 000 personnes.

D'où l'appel à l'aide lancé aux grandes surfaces et à leurs fournisseurs. "La grande distribution est notre partenaire" rappelle Robert Gaillard, "nous récupérons en temps normal les produits à 48h de la date de péremption". Fait exceptionnel, le préfet de Charente-Maritime se joint à l'association pour solliciter les entreprises du secteur.

200 Tonnes de produits alimentaires distribués en un mois

"Nous distribuons environ 1 200 sacs par jour, qui contiennent entre quatre kilos et quatre kilos et demi de produits alimentaires variés et équilibrés" explique le président Robert Gaillard. Les 20 000 bénéficiaires reçoivent un sac par semaine, via les associations d'aide. En un mois, ce sont 200 tonnes de produits d'épicerie et produits frais qui ont ainsi quitté les entrepôts de la Banque Alimentaire. L'association a du obtenir l'autorisation de puiser dans des stocks réservés de l'union européenne pour boucler les premières quatre semaines de confinement. Elle ne pourra pas assurer sa mission pour un mois supplémentaire, jusqu'au 11 mai. "Et en plus, nous serons à vide après" souligne son président, "nous ne pourrons pas redémarrer".

L'association Royan Solidarité, relais de la Banque Alimentaire à Royan © Maxppp - Ronan Chérel

Des dons qui ouvrent une réduction de 60% d'impots.

La grande distribution devrait répondre à l'appel de la Banque Alimentaire, Robert Gaillard son président en Charente-Maritime n'est pas inquiet : "elle a une influence importante sur les fournisseurs" dit-il. D'autant qu'il ne s'agit pas de dons à perte : via la procédure de Cerfa, les entreprises peuvent bénéficier "d'une exonération d'impot de 60% du la valeurs des dons" rappelle le président de la Banque Alimentaire en Charente-Maritime.