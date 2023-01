Charente-Maritime : la vie sans boulangerie à Ciré-d'Aunis

Problèmes de trésorerie, flambée des prix de l'énergie et des matières premières comme la farine, les propriétaires de l'unique boulangerie de Ciré-d'Aunis (Charente-Maritime) ont fermé définitivement leur commerce le 19 novembre dernier. Au grand dam de la municipalité un peu prise de cours et de ses 1.400 habitants. La boulangerie a été placée en liquidation judiciaire. L'épicerie du coin assure un dépôt de pain, mais la plupart des Ciréens prennent désormais leur voiture pour aller acheter leur pain ou leur pâtisserie dans les communes voisines. A commencer par celle du Thou, près d'Aigrefeuille-d'Aunis.

Souriante et dynamique. Voilà ce qui saute aux yeux lorsqu'on rencontre Alisson Curty, maire de Ciré-d'Aunis. Même si la fermeture assez soudaine de l'unique boulangerie contrarie forcément l'équilibre commercial et social de la commune. "J'ai été informée une semaine avant d'une éventuelle fermeture, sans repreneur", explique Alisson Curty, "Je sais qu'ils avaient déjà mis en vente le fond de commerce depuis plusieurs mois. Pour l'instant, je n'ai aucune piste, on est en train d'en discuter au conseil pour savoir s'il ne serait pas opportun que la mairie rachète les murs et le fond pour tenter de redynamiser le dossier, mais on a aussi le budget qui nous bloque avec une année 2023 qui va être impactante au niveau de l'électricité et des charges, c'est en cours de discussion".

Madame le maire nous sert de guide dans le centre-bourg. Direction la boulangerie pour commencer la visite. Scotchée sur le volet électrique baissé, une affichette mentionnant "fermeture définitive " en rouge. Suivi d'un argumentaire. "Suite à la forte augmentation de la farine et des matières premières depuis des mois... Ainsi que l'énorme augmentation du prix de l'énergie, que l'on a déjà annoncé au 1er janvier 2023. "Un grand merci à vous, pour votre fidélité".

Alisson Curty, maire de Ciré-d'Aunis © Radio France - Eric Le Bihan

En bonne avocate (elle exerce à Rochefort), Alisson Curty se lance dans une plaidoirie convaincante pour sortir Ciré-d'Aunis du pétrin. "On est un village très dynamique, avec une population en demande de cette boulangerie-pâtisserie. C'est important aussi pour les enfants, puisqu'ils s'arrêtaient sur le trajet". Sur la petite place centrale, c'est jour de marché le vendredi et le dimanche. Derrière son étal, Vanessa la poissonnière intimidée par le micro. Elle habite à Ciré-d'Aunis. "C'est handicapant oui. il faut prendre la voiture. C'est compliqué surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer".

Sur le trottoir d'en-face, Florent promène son chien et présente ses vœux à madame le maire. La fermeture de la boulangerie lui rappelle des souvenirs. "Personnellement, j'ai essayé de m'installer ici en tant que commerçant (vente de fruits et légumes). Ca me tenait à cœur de faire vivre le village, donc forcément dès qu'un commerce disparait, ça manque." Mais face à la "concurrence" du marché, Florent a dû renoncer.

Un repreneur dans le village ?

En face de la petite place, Le lion d'or, le café-bar du village. Un client plutôt taiseux est solidement installé au comptoir. Il habite depuis 18 ans à Ciré-d'Aunis. "C'est comme s'ils nous coupaient l'épicerie, ce serait pareil". Une épicerie d'autant plus vitale, qu'elle fait aussi office de dépôt de pain, en attendant l'arrivée salvatrice d'un nouveau boulanger. De l'autre côté du comptoir, Adel essuie des verres. "C'est triste, tout le monde nous parle de ça (la fermeture). Une boulangerie, c'est ce qu'il y a de plus important dans un village." Comme un bar évidemment. Adel finit par faire une confidence.

Avant, il était... boulanger ! Ca tombe bien, Alisson Curty en cherche un pour sa commune. L'édile ciréenne précise que la mise en liquidation judiciaire du commerce pourrait faire baisser sérieusement le prix de vente. Un argument qui fait mouche auprès d'Adel. "Appelez la mairie, on vous donnera le nom du liquidateur", lance madame le maire*. "Je passerai, affaire à suivre",* promet Adel*.* Ciré-d'Aunis a peut-être trouvé son futur boulanger. Et Alisson Curty son sourire légendaire.

loading