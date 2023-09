Charente-Maritime : le nouveau coup de pompe des marins-pêcheurs

Mi-septembre à Nice, lors des assises de l'économie de la mer le secrétaire d'Etat à la Mer Hervé Berville a annoncé un "plan de transition énergétique" pour adapter les navires de pêche très gourmands en carburant. Une annonce qui a accentué la colère des pêcheurs qui pourraient envisager de nouvelles actions coup de poing comme en mars dernier. Pour ne rien arranger, l'aide de 20 centimes par litre de gazole doit prendre fin le 15 octobre. Sur le port de pêche de Chef de Baie à La Rochelle, les marins ont (re)fait le plein d'inquiétudes. Le prix du gazole mêlé au cahier des charges du plan cétacés et au cours du poisson historiquement bas

Sylvain Helleux entame sa 10e saison de pêche. Patron du fileyeur-ligneur "Hermès ", il avoue aisément ne pas être le plus à plaindre. Son bateau est de taille modeste. Il faut embarquer 200 litres de carburant pour une sortie en mer. C'est cinq fois moins qu'un petit chalutier. Et la facture est proportionnelle. Le quotidien du moment de Stéphane : départ à 6 heures du matin, retour vers 20 heures pour pêcher du thon rouge au large des phares de Chassiron ou des Baleines. "200 litres de gasoil à 90 centimes le litre, c'est compliqué, sachant qu'on n'en attrape pas forcément tous les jours..." Contrairement à l'an dernier, le thon se fait rare. Le tout sur fond de cours du poisson au plus bas. "Le prix de retrait du thon rouge, c'est 9,50 euros le kilo, donc il ne faut pas trop faire de ratés", renchérit Stéphane.

La pêche au thon était bien meilleure l'été dernier pour Béatrice et Sylvain - © Sylvain Helleux

"On doit payer et s'équiper pour protéger la mer, ça fait beaucoup"

Cours du poisson, prix du gasoil et les 50 kilos d'appâts - des sardines - à rajouter à la facture, il faut compter 250 euros de frais quotidiens. Mais Stéphane Helleux ne veut pas sombrer dans la sinistrose. D'autant qu'il travaille depuis peu avec un matelot singulier : sa compagne ! Ancienne assistante de gestion, Béatrice Largouet a passé son diplôme de marin-pêcheur il y a quelques mois. Mais cette fille de marin a vite appris le métier et ses contraintes. "Il y a des choix stratégiques à faire. A quel endroit va-t-on pêcher ? Pas trop loin pour économiser le gazole. Non seulement, il va augmenter, mais il va aussi falloir s'équiper pour les pêches accidentelles de dauphins."

Stéphane et Béatrice et leur fileyeur ligneur Hermès © Radio France - Eric Le Bihan

Béatrice est tiraillée entre ce sentiment de liberté qu'elle éprouve en mer et un cahier des charges toujours plus contraignant. " On défend la mer qui est notre ressource, mais en même temps, on doit payer et s'équiper pour la protéger, ça fait beaucoup." Son compagnon et patron confirme : "Il faut jouer le jeu mais au bout d'un moment, ça risque de craquer à nouveau. Surtout pour les gros chalutiers, comme à La Cotinière, ce n'est pas possible". Mais l'appel du large n'a pas de prix pour Stéphane et Béatrice qui ont refait le plein de leur fileyeur ligneur et s'apprêtent à reprendre la mer. Cette fois pour pêcher du bar et du maigre. Quoi qu'il en coûte.