Charente-Maritime : le secteur ostréicole cherche à recruter 200 personnes

Le secteur ostréicole recrute en Charente-Maritime. L'association Aider 17 Emploi agricole cherche 200 personnes pour trier et conditionner les huîtres à Noël. Il s'agit de postes à temps plein - 60 heures par semaine - pour la période du 16 au 31 décembre 2019, basés à La Tremblade, Bourcefranc-le-Chapus et Saint-Just-Luzac.

Pour postuler, les seuls critères sont d'être majeur et surtout d'être motivé. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans ce domaine, selon Patrice Mazenc, chargé de développement chez Aider 17 Emploi Agricole. La formation se fait en pratique, en "seulement 15 à 20 minutes." La principale qualité requise est "la rapidité".

Une tâche simple, en théorie. Mais en pratique, Patrice Mazenc reconnaît qu'il s'agit d'un "métier dur et physique".

Patrice Mazenc l'admet, le secteur ostréicole connaît une certaine "réticence" et a du mal à recruter.

Quand on pense ostréiculture, on pense humidité, fraîcheur, froid. On pense à la position, toujours debout. Et les journées sont longues. On commence tôt le matin, vers 7 heures, et on finit tard le soir, jusqu'à 19 heures. Et le lendemain, on recommence.