Charente-Maritime: les charcutiers-traiteurs victimes de l'annulation des mariages et autres événements

Les charcutiers-traiteurs de Charente-Maritime, ont parfois perdu jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires pendant la crise du Covid. De nombreux mariages, célébrations congrès et autres manifestations ont été annulés depuis le mois de mars pour cause d'interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes. Aujourd'hui la profession est en souffrance.

L'annulation des mariages : un manque à gagner important pour les traiteurs

Si les bouchers ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu et ont souvent vu leur activité rebondir pendant la crise sanitaire, les charcutiers-traiteurs eux ont faire face à de nombreuses commandes annulées." il n' y aucun mariage, aucune réception, donc pour les traiteurs c'est catastrophique, moi même c'est moins 50% de mon chiffre, c'est dramatique" témoigne Alain Jégo le président du syndicat des charcutiers-traiteurs de Charente-Maritime, c'est aussi le patron de la boucherie éponyme, implantée depuis 1994 sur le marché central de La Rochelle.

L'activité des traiteurs souffrent de l' annulation des mariages - Charcuterie Alain Jégo

L'emploi directement touché

Avec un chiffre à la baisse de moitié, Alain Jégo a du mettre son seul salarié au chômage partiel, mais il rappelle qu'en temps normal il emploie environ 70 salariés par mois sur des prestations telles que les célébrations religieuses les congrès ou festivals " ce que je ne fais plus car je n'ai aucune réservation" se désole Alain Jégo . Pour lui la reprise est annoncée pour Août/septembre, mais il confie que certains de ses collègues ont eu des annulations pour des réservations prévues pour les fêtes de fin d'année.

Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde

Alain Jégo qui estime que la profession a été pénalisée. Il pointe du doigt notamment les différences entre les protocoles qui leur ont été imposés comme la port du masque et les gestes barrières, et ceux en vigueur dans les grandes surfaces, où le masque n'est pas obligatoire "c'est soit tout le monde soit personne" estime l'artisan qui cite également l'exemple des salles de réceptions municipales dont les contraintes sont beaucoup plus lourdes que pour un château ou une salle privée. Dans une salle municipales les convives sont tenues à être 10 maximum par table, doivent porter le masque et n'ont pas le droit de danser. "c'est illogique cette différence entre public et privé" dénonce Alain Jégo.