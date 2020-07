Charente-Maritime : les patrons de discothèques abattus avec une fermeture jusqu'au 21 septembre

Dans quelques jours, les discothèques passeront le cap des quatre mois de fermeture à cause du Coronavirus. La pandémie mondiale du Covid 19 frappe économiquement durement cette profession en France, qui se sent lâchée par le gouvernement. Le ministre de la santé a tué les espoirs d'ouverture cet été, et évoque la date du 21 septembre.

Dans les deux Charentes, le sentiment premier c'est l'abattement, le découragement. Patrick Fau est le gérant de la discothèque le White Rabbit à La Rochelle :

"On n'est pas surpris. On craignait une fermeture tout l'été. On ne pas faire grand chose. Pour moi, c'est une décision politique. Si le gouvernement prenait la responsabilité d'ouvrir les discothèques, il prendrait automatiquement le risque de voir le virus se propager en milieu confiné. Du coup, on est abattus, on est dans le mur là. Financièrement, il faut vraiment qu'il y ait des aides pour nous aider à tenir jusqu'à une réouverture."

Franck Bertrand gère lui la discothèque "Le Select" depuis huit ans à Angoulême :

"Je comprends la situation, la nécessité de rester fermer, mais ce qu'il faut c'est nous soutenir financièrement. On est en train tous de grignoter notre trésorerie, c'est pas sans fond. On est à sec ... à sec ... à sec. La profession est vouée à mourir si on ne nous aide pas !"

Rosine Mariotte elle est gère l'Oxford à La Rochelle. Elle avait encore il y a quelques jours l'espoir de voir le gouvernement valider une option "danse" autour de sa propre table et non sur le dance-floor à plusieurs. Une option qui n'a visiblement pas été retenue.