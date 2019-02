Syndicats, Gilets jaunes, lycéens : les manifestations de ce mardi 5 février en Charente-Maritime

France Bleu La Rochelle

La CGT et la FSU ont appelé à une journée de manifestation ce mardi 5 février. Parmi les revendications, la hausse des salaires et des retraites et une réforme de la fiscalité. Plusieurs cortèges défileront en Charente-Maritime.