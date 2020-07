Charente-Maritime: un espoir d'ouverturele 10 juillet pour les discothèques

Les patrons de discothèques qui sont fermés depuis le 15 mars espèrent enfin pouvoir rouvrir très prochainement. Ils misent sur la levée de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain. Une réunion interministérielle ce mercredi à Paris leur a permis de se faire entendre.

"Pourquoi pas nous"

Le patron du White Rabbit à La Rochelle , Patrick Fau ne décolère pas : "quand vous sortez le soir vous pouvez aller au restaurant vous pouvez aller dans un bar, vous pouvez dans beaucoup d'établissements boire debout et nous les discothèques on est toujours fermées" s'insurge le commerçant qui parle d'injustice. Une situation qui s'éternise et qui devient compliquée sur le plan économique, car il faut continuer de payer le loyer , les charges et se dégager un salaire. "La profession auprès des établissements bancaires et auprès des pouvoirs publics, est classée noire " renchérit Patrick Fau qui explique ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l' Etat , parce qu'il est patron propriétaire d'une discothèque .

Certains ont choisi de travailler comme bar d'ambiance

D'autres patrons de boîtes de nuit , ont préféré renoncer aux horaires de discothèques pour ouvrir comme bars d'ambiance, c'est à dire jusqu'à 2 heures du matin seulement; Une alternative pour ne pas perdre toute une saison alors que l' Etat a annoncé que les discothèques resteraient fermées jusqu'en Septembre. C'est le cas du Club discothèques les Ecluses à la Brée les bains , qui rouvre ce samedi 4 juillet. "on s'est dit on ne va pas rester fermer, on va rouvrir et on va proposer quelque chose de différent, on a tout misé sur nôtre deuxième terrasse qu'on avait ouvert il y a quelques années où on avait installé un petit bar plus ou moins éphémère pour la saison." Un nouvel espace en plein air où les clients pourront danser. Même choix pour la Pergola à la Couarde dans l'île de ré, qui rouvrira ses portes le 11 juillet.Une façon de rebondir qui n'est pas possible pour les établissements qui ne disposent pas de terrasses ou d'espaces ouverts sur l'extérieure.

Discothèque © Maxppp - Christelle Gaugard

"On a bon espoir de rouvrir prochainement"

Ce mercredi les syndicats professionnels ont participé à une rencontre interministérielle pour défendre leur cause. "on a été entendus " se réjouit Rosine Mariotte, la patronne de l' Oxford à la Rochelle, elle est membre de l' UMIH de nuit, l'un des syndicats professionnels, dont les retours dit-elle "sont positifs"Les patrons de discothèques ont notamment proposé, pour répondre aux exigences sanitaires, de fermer les dancefloors , qui concentrent trop de monde et d'aménager des espaces pour permettre aux clients de danser autour de leur table. Pour les professionnels de la nuit, il n' y a plus de raisons de leur interdire de rouvrir, alors que l'état d'urgence sanitaire doit être levé le 11 juillet. La balle est désormais dans le camps de l'Etat qui doit encore solliciter l'avis du ministère de la santé pour établir un protocole sanitaire