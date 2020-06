Charente-Maritime: une cure thermale pour se remettre des angoisses nées du Covid

C'est un nouveau programme de soins que vient de lancer la direction des thermes de Saujon en Charente-Maritime. Il s'adresse aux curistes qui ont souffert psychologiquement de la crise sanitaire "des angoissés du Covid" qui présentent des troubles anxieux.

C'est un nouveau départ pour les thermes de Saujon qui n'ont rouvert leurs portes que depuis lundi 22 juin, après 3 mois de fermeture. Une trentaine de salariés ont été mis en chômage partiel et l'activité reprend désormais timidement., seulement 50 à 60% de remplissage prévus cet été. La direction espère se refaire une santé d'ici l'an prochain et ça vaut aussi pour la patientèle car la population a beaucoup souffert des angoisses liées au Covid explique Olivier Dubois le directeur des thermes de Saujon " on a vu beaucoup de personnes déclencher des crises d'angoisse, j'ai entendu parler de plusieurs cas de suicides dans mon entourage " témoigne le médecin psychiatre qui parle de déflagration psychologique qu'a entraîné cette crise.

un programme de soins de 4 modules

Pour Olivier Dubois, la crise sanitaire a crée chez les personnes en souffrance un état de sidération "on a eu cette parole présidentielle qui nous a dit c'est la guerre qui nous a dit restez chez vous , donc on a été sidéré et aujourd'hui les gens sont toujours un peu la dedans donc il faut qu'ils réapprennent à s'approprier une certaine confiance de la vie , confiance dans l' environnement et qu'ils reprennent en main leur existence." Et pour y parvenir les thermes proposent aux curistes un programme en 4 modules ou ateliers, autour du vécu et de la gestion des peurs , autour de l'identification des ressources et de la capacité de résilience , et enfin sur les moyens de retrouver du sens et des sensations. Des ateliers facturés 15 euros chacun, soit 60 euros pour les 4 modules. Ce programme devrait être accessible plusieurs années encore.