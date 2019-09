Charente : Naval Group annonce la création de 150 emplois sur le site de Ruelle

Ruelle-sur-Touvre, France

Ce devait être au départ l'inauguration d'un nouveau bâtiment sur le site ruellois de Naval Group, en présence du président de région, Alain Rousset. Mais le PDG de l'entreprise, Hervé Guillon, a profité de l'occasion pour annoncer un nouvel investissement sur le site charentais. D'ici 2023, Naval Group, qui conçoit des sous-marins et des navires de surface, va investir 33 millions d'euros à Ruelle, et ainsi permettre la création de 150 emplois. Ces nouvelles embauches concerneront principalement des ouvriers, des ingénieurs et des techniciens. Ces 33 millions d'euros s'ajoutent aux 43 millions déjà investis à Ruelle depuis 4 ans.