Charente : Nersac au coeur de la filière européenne des batteries

Nersac, France

C'est la technologie du lithium-ion, développée à Nersac depuis 2008, qui est ainsi mise à l'honneur. Depuis cette époque, la France, en partenariat avec l'Allemagne, s'est engagée à accompagner le financement des travaux de recherche, de développement et d'innovation de SAFT et du constructeur automobile PSA pour déployer cette technologie. 500 000 modules de batteries sortent actuellement chaque année des ateliers de la SAFT à Nersac.

"L'Airbus des batteries"

La première pierre de l'usine pilote en Charente sera posée début 2020 par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son homologue allemand. Un site de production sera lancé en 2022, et devrait créer plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. L'Alliance européenne des batteries, souvent surnommée "l'Airbus des batteries", permettra de soutenir les initiatives de 17 industriels européens du secteur, de l'extraction des minerais au recyclage en passant par la fabrication des batteries. Emmanuel Macron a annoncé, en février dernier, que la France investirait dans ce projet quelque 700 millions d'euros.