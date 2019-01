Charente : quand les menuisiers boudent les chantiers publics...

Charente, France

C'est une tendance lourde qui se confirme d'année en année : les collectivités locales se heurtent à une absence des artisans menuisiers, quand ils veulent construire une salle polyvalente, un stade, ou une résidence pour personnes âgées. Du coup, il faut faire appel à de grosses entreprises dans d'autres régions, au lieu de faire vivre le tissu économique local. La CAPEB, confédération des petites entreprises du bâtiment le confirme : le choix des artisans se tourne plus facilement vers les particuliers.

Des délais de paiement trop longs ?

Il y a d'abord les très petites entreprises, sans salariés, qui n'ont pas les reins assez solides pour répondre aux appels d'offres concernant des lots importants de construction. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs submergées de travail, surtout dans l'Est de la Charente, depuis l'orage de grêle du 4 juillet. Et puis, pour les plus courageuses, les obligations administratives, les papiers, le prix tendu vers le bas pour obtenir le marché, sont suffisamment contraignants pour passer son tour. La concurrence est loyale, rétorque les donneurs d'ordres des collectivités locales. C'est le cas de Vincent You, président de la commission d'appels d'offres de la ville d'Angoulême : les entreprises locales sont de plus en plus sollicitées, et les délais de paiement ont été réduits, à Angoulême, à 16 jours après réception de la facture du menuisier.

Reportage chez les menuisiers charentais Copier