Charente : une centaine de manifestants bloquent la nationale 10 à La Couronne, près d'Angoulême

Une centaine de gilets jaunes ont bloqué la route nationale 10 à La Couronne près d'Angoulême en Charente. Ce samedi, entre 14 h 45 et 18 h, ils ont empêché aux camions, mais pas aux voitures, de passer dans les deux sens. Une action qui a créé un bouchon de plus de cinq kilomètres.

La Couronne, France

Une manifestation a engendré un bouchon de plus de cinq kilomètres sur la RN 10, au niveau du Auchan de La Couronne en Charente. Ils étaient une centaine de gilets jaunes ce samedi après-midi. Ils ont laissé passer les voitures, mais bloqué les camions. La route était très compliquée à emprunter dans les deux sens. Un blocage pour se faire entendre et dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Un "système macroniste" accusé d'avoir pour objectif "la vente du bien commun et la privatisation de l'ensemble de nos services publics." Le mouvement avait été annoncé sur Facebook il y a une semaine.