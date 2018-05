Segonzac, France

La société ABC Technology est implantée depuis longtemps à Gensac-la-Pallue, en Charente. Elle fabrique des bobines surmoulées pour les industries de l'automobile, du médical, de l'énergie. Le groupe japonais EKK a signé, en juillet 2015, un contrat avec elle, pour implanter un deuxième site dans la zone industrielle du Malestier à Segonzac. Le bâtiment hyper-moderne est sorti de terre depuis décembre dernier. A l'intérieur, une atmosphère propre, et des machines qui arrivent régulièrement du Japon tous les six mois. Une dizaine d'opérateurs sont déjà sur place. Une autre dizaine doit être recrutée d'ici septembre, pour se former à la nouvelle machine de bobinage. Mais les candidats ne se précipitent pas. Myriam Avet, responsable des ressources humaines chez EKK ABC Technology, a constitué un "vivier" de 200 recrues possibles. Mais le recrutement a du mal à se finaliser.

Myriam Avet, responsable des ressources humaines de la société Eagle ABC Technology © Radio France - Pierre MARSAT

Les candidatures viennent souvent de très loin : dans ce berceau du cognac, l'activité industrielle est assez mal considérée. Des salariés expérimentés se manifestent, surtout pour des postes d'encadrement. Mais les plus jeunes sont difficiles à convaincre : c'est un travail posté, fatigant, qui ne séduit pas tout de suite, et qui est parfois moins bien payé qu'une allocation chômage ! Ce sont les techniciens de surface qui manquent le plus à l'appel. L'entreprise propose pourtant, avec Pôle Emploi, 400 heures de formation particulière pour les nouvelles recrues. Tous les 6 mois jusqu'en 2021, une nouvelle ligne de production sera créée à Segonzac. On a encore besoin d'environ 80 opérateurs.

Serge Girardot, directeur d'Eagle ABC Technology à Segonzac © Radio France - Pierre MARSAT

D'ici 2021, la production d'Eagle ABC Technology pour le groupe EKK doit passer de 2 millions et demi à 30 millions de bobines surmoulées. Les courriers de candidatures peuvent être directement adressées à l'entreprise, ou passer par Pôle Emploi.

