Charente : une plateforme commerciale sur Internet joue la carte de la qualité !

Par Pierre Marsat, France Bleu La Rochelle

La société Hop Hop Hop a été créée il y a tout juste un an, à Puymoyen près d'Angoulême. Elle importe ou achète en France des produits en tous genres, les teste et les vérifie, avant de les mettre en vente sur un site internet, à des prix défiant toute concurrence. Et ça marche !