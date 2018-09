Amboise, France

C'est une annonce qui fait grincer des dents les agriculteurs français : la fin de l'exonération des charges sur les travailleurs saisonniers, annoncée ce mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. Cette exonération avait été mise en place en 2009 par Bruno Le Maire, alors qu'il était ministre de l'agriculture de Nicolas Sarkozy. Dès janvier, tous les emplois saisonniers seront à nouveau taxés par le gouvernement. Une mesure qui provoque la colère des agriculteurs qui manifestent ce lundi dans plusieurs villes du pays.

#TODE : Inadmissible! @EPhilippePM vient d’annoncer la suppression du dispositif d’allégement des charges des employeurs de saisonniers. En faisant ce choix le Gouv décide de la délocalisation de pans entiers de la production agricole! Notre réaction: https://t.co/NApeDyrxKb ⤵️ pic.twitter.com/zBYjQHhDtw — La FNSEA (@FNSEA) September 19, 2018

Damien et Coralie sont viticulteurs. Ils sont propriétaires du domaine de la Grange Tiphaine, à Amboise. Ils embauchent actuellement une vingtaine de saisonniers pour les vendanges. Ils ont calculé : si l'exonération est supprimée, il leur faudra débourser 170 euros en plus par mois, par saisonnier : "Le résultat, c'est que l'année prochaine,c'est possible qu'on embauche moins de saisonniers.", avoue Damien.

"Le résultat ? Si je veux continuer à faire les vendanges l'année prochaine, je l'ai dans l'os..." Vincent, saisonnier chez Damien et Coralie

Coralie poursuit : "Les pouvoir publics ne comprennent pas que cette exonération n'est pas pour nous. On ne s'enrichit pas grâce à elle. Elle est faite pour que nous puissions embaucher des travailleurs." Dans cette exploitation, les saisonniers sont très inquiets. À commencer par Julien, 21 ans : "Oui, cela me fait vraiment peur car j'ai pour ambition de devenir saisonnier à temps plein. Cette mesure remet totalement en cause mon projet."

Des contreparties pour les agriculteurs

Vincent est saisonnier dans les vignes dix mois dans l'année : "Cette annonce fait mal... Elle fait très mal... Résultat, il y aura moins d'embauches, donc moins de places. _Donc si je veux continuer dans les vendanges l'année prochaine, je l'ai dans l'os.._." Le gouvernement s'est néanmoins engagé à verser des contreparties aux agriculteurs. Ils seront les premiers bénéficiaires des exonérations de nouvelles charges prévues dans le budget 2019.