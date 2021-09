Charles Dupont, Medef 36 : "l'activité a repris à 95% par rapport à l'avant-crise sanitaire"

Charles Dupont, patron des cosmétiques Pier Augé et président du Medef dans l'Indre

Le vice-président national du Medef, Fabrice Le Saché, est en visite dans l'Indre aujourd'hui pour rencontrer des chefs d'entreprises du département. L'occasion pour France Bleu Berry de sonder le moral de ces entrepreneurs. "Il varie selon les secteurs d'activité, indique Charles Dupont, président du Medef 36. Mais de façon générale l'activité a bien repris, à un niveau équivalent à 95% par rapport à l'avant-crise".

Deux freins à la reprise

Le jeune patron des cosmétiques Pier Augé mentionne toutefois deux facteurs qui freinent cette reprise : la pénurie de matières premières, qui pénalise notamment la métallurgie et la chimie, et les difficultés de recrutement. "La raison est assez simple, explique Charles Dupont, la reprise économique est assez forte avec l'ouverture de postes à pourvoir et un nombre limité de personnes sur le marché du travail si bien qu'on se retrouve avec des difficultés pour embaucher du personnel qualifié, du moins en local. Les acteurs avec lesquels j'en ai discuté sont obligés de faire venir du monde d'ailleurs en France".

Un rôle d'analyse pour la présidentielle

A l'approche de la présidentielle, quel rôle le Medef se prépare-t-il à endosser ? "Un rôle d'analyse, répond son représentant dans l'Indre. Nous dirons ce qui est, selon nous, le mieux pour les entrepreneurs et pour le tissu économique en général". Charles Dupont ajoute qu'il lui paraît urgent de réformer le système de retraite "pour pouvoir voir l'avenir sur cinquante ou cent ans. Il faut reculer l'âge de la retraite et supprimer les régimes spéciaux".