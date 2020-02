Charleville-Mézières : l'hôtel haut-de-gamme de la place Ducale ouvrira fin 2023, début 2024

Charleville-Mézières, France

Le bâtiment du 16ème siècle, située Cour de la Criée à Charleville-Mézières, aux abords immédiats de la place Ducale, abrite actuellement des services municipaux. Fin 2023, début 2024, ce sera un hôtel quatre étoiles.

La Ville de Charleville-Mézières reste propriétaire des murs et a confié à la société d'économie mixte Protéame la charge de trouver un exploitant. 27 candidats ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêts. 5 se sont retirés. Restent 22 prétendants qui ont jusqu'à début avril pour formaliser leur offre.

Parmi les candidats en lice, on trouve des investisseurs étrangers et français : trois groupes hoteliers, investisseurs immobiliers spécialisés dans l'hôtellerie, architectes, cabinet de conseil. D'ici début mai 2020, un jury retiendra un, deux ou trois projets. Le lauréat final sera choisi d'ici la fin de l'année.

Deux ans de travaux

Les études prévoient 6 millions et demi d'euros de travaux pour le bâtiment. Ils dureront deux ans à partir du deuxième semestre 2021 et seront pris en charge par Protéame qui se remboursera sur le loyer estimé à 400 000 euros par an. Charge à l'exploitant d'investir 1,5 million d'euros pour l'aménagement intérieur.

Esquisse architecturale du projet dhôtel 4 étoiles à Charleville-Mézières - Protéame / Ardenne Métropole

Le projet de départ, qui peut évoluer, prévoit un établissement 4 étoiles de 39 chambres dont 17 suites, avec spa et bar-restaurant. Il n'y pas de place pour des salles de réunion. Si l'investisseur est intéressé, elle pourraient être installées dans un autre bâtiment de la ville, l'ancien office de tourisme de l'autre côté de la place Ducale.