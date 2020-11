Charleville-Mézières : les stocks des restaurants rachetés pour redistribuer de l’aide alimentaire

Les restaurateurs qui ferment pendant le confinement peuvent revendre leurs stocks pour éviter de le perdre. La ville de Charleville-Mézières le rachète à prix coûtant pour le compte de la Banque alimentaire. La nourriture ainsi récoltée sera redistribuée aux plus démunis.

Lors du premier confinement, au printemps 2020, les restaurants avaient déjà dû fermer leurs portes (sauf pour la livraison et la vente à emporter). Mais, dans les Ardennes, un seul, le Buffalo Grill de Charleville-Mézières, avait donné son stock d’aliments à la Banque alimentaire.

Peut-être seront-ils plus nombreux lors de ce second confinement, car il leur est possible, à Charleville-Mézières, de revendre leurs denrées périssables à prix coûtant, sur présentation de la facture d’achat. C’est la Ville de Charleville-Mézières qui réglera la note. Les aliments, eux, seront confiés à la Banque alimentaire qui les redistribuera aux associations caritatives, comme les Restos du Cœur ou le Secours populaire.

C’est une manière de dédommager les restaurateurs pour leur investissement et nous, on est ravis car on peut redistribuer des produits frais à nos bénéficiaires" - Jacques Bazaille, président de la Banque alimentaire des Ardennes

Certains produits transiteront auparavant par la cuisine centrale de Charleville-Mézières pour y être cuisinés et transformés en plats servis dans des barquettes réchauffables.

Des besoins plus grands pendant le confinement

Pendant le premier confinement, Jacques Bazaille, le président de la Banque alimentaire des Ardennes, a noté une hausse des besoins en aide alimentaire : "On nous a demandé de fournir 10 à 20% de plus pour des associations créées en urgence ou pour les CCAS qui venaient en aide aux nécessiteux de leurs communes"

Le phénomène sera peut-être moins important lors de ce second confinement car, les écoles, collèges et lycées restant ouverts, les familles les plus en difficulté n’auront pas à nourrir leurs enfants le midi.

Les restaurateurs qui souhaitent donner de la nourriture à la Banque alimentaire des Ardennes sont invités à appeler le 03 24 56 22 21, tous les matins du lundi au vendredi.