Charleville-Mézières : voici à quoi ressemblera l’hôtel haut-de-gamme Gogaille, place Ducale

French hospitality développera son nouveau concept hôtelier Gogaille à Charleville-Mézières. Deux bâtiments de la place Ducale abriteront 46 chambres et 4 appartements, mais aussi un bar, un restaurant, un boulanger et un traîteur. L’ouverture est prévue fin 2024 – début 2025.

"Gogaille", qui signifie "repas joyeux", sera aussi l’enseigne du futur hôtel haut-de-gamme de la place Ducale, à Charleville-Mézières. Cette marque, développée par French hospitality, se veut le "territoire des bons vivants" et tient à proposer à ses clients un confort personnalisé.

Le concept est nouveau puisque le premier établissement Gogaille doit être inauguré mi-novembre à Limoges. Suivront Poitiers d’ici la fin de l’année, puis Tours et Orléans en 2022. Pour Charleville-Mézières, l’ouverture est prévue fin 2024 – début 2025.

Gogaille a pour principe de s’installer dans des bâtiments anciens et réhabilités en cœur de ville. Pour Charleville-Mézières, ce sera l’emblématique place Ducale. Gogaille s’installera dans deux bâtiments.

Un hôtel et des commerces de bouche

Dans la Cour de la Criée, les murs du 16ème siècle abriteront 46 chambres dont une quinzaine de suites. Certaines seront communicantes. Pour les groupes d’amis ou les grandes familles, des chambres partagées feront office de dortoirs (sans les lits superposés). Au rez-de-chaussée, un restaurant, un bar, une terrasse semi-couverte, un traiteur et une boulangerie s’adresseront également à tous, clientsde l'hôtel ou non.

Gogaille ouvre son premier établissement à Limoges en novembre 2021 - Gogaille - French hospitality

De l’autre côté de la place Ducale, dans l’ancien office de tourisme, se trouveront une salle de réception et quatre appartements disponibles en location de courte durée, dont un T5.

L’hôtel aura l’équivalence d’un quatre-étoiles. "Mais on n’aime pas parler d’étoiles et de classification hôtelière car cela renvoie à quelque chose de très standardisé. Or nous cherchons à faire tout l’inverse, une expérience personnalisée, locale et authentique", annonce Hugues Van Heeseweijk, président et cofondateur de Gogaille.

Une réception dématérialisée

Première originalité. Pas de réception. La réservation, l’enregistrement à l’arrivée, le règlement et même l’accès à la chambre… Tout se fait de manière digitale, depuis le smartphone.

La clé se trouve dans votre mobile et vous ouvrez votre chambre directement avec votre téléphone - Hugues Van Heeseweijk, président et cofondateur de Gogaille

L’ambition de Gogaille est d’offrir un confort sur mesure. Avant son arrivée, le client pourra par exemple choisir la taille de sa couette et la densité de son oreiller. Depuis son téléphone mobile, il peut régler la température de la chambre, la climatisation et même le taux d’humidité de sa chambre.

Une nuit chez Gogaille dans une chambre classique coutera environ 100 euros.

Le bâtiment reste propriété de la ville

Gogaille sera l’exploitant de l’établissement. Mais les murs resteront propriété de la ville de Charleville-Mézières. C’est la municipalité qui a choisi de reconvertir ces deux bâtiments de la place Ducale et a lancé un appel à projets via une société d’économie mixte.

Sur les 17 candidats qui se sont manifestés, deux ont atteint l’ultime phase de sélection. Gogaille s’est imposé face au groupe hôtelier IHG. Ce géant côté en bourse, propriétaire notamment d’Holiday Inn et de Crowne Plaza, au chiffre d’affaire d’un milliard et demi d’euro, souhaitait s’implanter sous l’enseigne Voco. Des hôtels standardisés au cahier des charges moins souples, a estimé le comité de sélection.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La capacité d'adapter le projet aux contraintes du bâtiment classé a notamment fait la différence", explique Patrick Fostier, conseiller municipal de Charleville-Mézières délégué au commerce et vice-président de la société d’économie mixte Protéame chargée du projet d’implantation.

Les chiffres exacts doivent encore être arrêtés mais Gogaille devra s’acquitter d’un loyer d’au moins 400 000 euros, ce qui représenterait "20 % du chiffre d’affaire", calcule Hugues Van Heeseweijk. Les travaux à la charge de la société d’économie mixte (et donc en partie des collectivités publiques), devraient démarrer en 2023. L’exploitant, de son côté, prend en charge l’aménagement intérieur.

Le projet a pris du retard. L’exploitant devait initialement être désigné en début d’année 2021 mais la pandémie de coronavirus a retardé les visites des candidats sur place. Il a fallu également procéder à des sondages dans le bâtiment afin de vérifier que sa structure supporterait les projets d'aménagements envisagés. Ces études techniques soumises à l'aval de l'architecte des bâtiments de France ont contraint à des délais supplémentaires. Gogaille table sur une ouverture au plus tard au printemps 2025.