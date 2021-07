Charlotte, apicultrice à Marnay

Charlotte de la ferme apicole Entre Terre et Miel devant sa boutique roulotte.

Charlotte est biologiste de formation, et elle commence à travailler avec les abeilles au cours de son cursus universitaire. C'est là qu'elle prend ses premières ruches pour mener une étude à terme. L'objectif de base était d'observer l'influence de l'environnement sur la colonie d'abeilles. Elle procède donc à des relevés botaniques et météorologiques.

L'apiculture n'était donc pas forcément son projet initial, mais elle prend vite gout à l'activité. C'est surtout le fait de travailler avec le vivant qui lui plait. Elle doit toujours se remettre en question et elle n'a jamais fini d'apprendre sur ce qu'elle fait. Et puis quel plus beau métier que de travailler dans la nature quand il fait beau !

Elle se lance donc en 2015 en créant son entreprise familiale aidée par son mari Arthur et sa belle-mère Sophie qui sont menuisiers ébénistes et participent à l'élaboration du matériel.

Chez Entre Terre et Miel vous retrouvez une large gamme de miels issus de leur production maison. © Radio France

Tous les matins, Charlotte prépare le matériel pour faire la tournée des ruches et voir si tout va bien. Elle en gère actuellement entre 100 et 150. La famille produit du miel de toutes fleurs, en différenciant les sites puisque le gout du miel varie en fonction des paysages et de l'environnement.

Ils font également des miels particuliers en collaborant avec des agriculteurs locaux qui souhaitent polliniser leurs cultures. C'est comme ça qu'ils obtiennent du miel mono floral issu du trèfle, du sarrazin et de la phacélie.

Pour Charlotte, il n'y a pas de routine en apiculture, et elle gère toute la production mais également la transformation jusqu'à la vente. C'est aussi l'aspect complet du métier que Charlotte affectionne. Elle trouve quand même le temps de faire des interventions scolaires sur le thème de la biodiversité et elle propose également des initiations à l'apiculture.

Vous retrouvez toute leur production apicole dans la boutique Entre Terre et Miel située à Marnay, à proximité de l'exploitation et également sur leur site internet.